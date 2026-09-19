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Набор светофильтров Hoya UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 49MM купить с доставкой в Москве
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Набор светофильтров Hoya UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 49MM

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Набор светофильтров Hoya UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 49MM - фото 1
Набор светофильтров Hoya UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 49MM - фото 2
Набор светофильтров Hoya UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 49MM - фото 3
Набор светофильтров Hoya UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 49MM - фото 4
Набор светофильтров Hoya UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 49MM - фото 5
Набор светофильтров Hoya UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 49MM - фото 6
Набор светофильтров Hoya UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 49MM - фото 7
Набор светофильтров Hoya UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 49MM - фото 8
Набор светофильтров Hoya UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 49MM - фото 9
Набор светофильтров Hoya UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 49MM - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор светофильтров
  • Набор светофильтров Hoya UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 49MM - фото 1
  • Набор светофильтров Hoya UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 49MM - фото 2
  • Набор светофильтров Hoya UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 49MM - фото 3
  • Набор светофильтров Hoya UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 49MM - фото 4
  • Набор светофильтров Hoya UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 49MM - фото 5
  • Набор светофильтров Hoya UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 49MM - фото 6
  • Набор светофильтров Hoya UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 49MM - фото 7
  • Набор светофильтров Hoya UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 49MM - фото 8
  • Набор светофильтров Hoya UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 49MM - фото 9
  • Набор светофильтров Hoya UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 49MM - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361825
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Характеристики

Бренд
Hoya
Тип товара
Набор светофильтров
Диаметр, мм
49
Производитель
Япония
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х12х4
Вес, г.
100

Описание товара Набор светофильтров Hoya UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 49MM

Набор из трех светофильтров HOYA Digital Filter Kit на все случаи жизни. Включает самые необходимые для фотографа фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8. Поляризационный фильтр HOYA PL-CIR с круговой поляризацией устраняет нежелательные отражения света от неметалличеких поверхностей (стекло, вода, листва), повышает четкость и контрастность изображения. Не влияет на цветовой баланс. Нейтрально-серый фильтр HOYA NDx8 с плотностью 8x понижает экспозицию на три ступени. Такой фильтр позволяет снимать с открытой диафрагмой, уменьшив тем самым глубину резкости, и долгой выдержкой при ярком освещении. Ультрафиолетовый фильтр HOYA UV(C) HMC блокирует практически весь спектр ультрафиолетовых лучей, улучшая цвет в пейзажной фотографии. Важный плюс фильтра - многослойное покрытие: мультипросветление, пропускающее 97% света. Фильтр защитит объектив от пыли, отпечатков пальцев, царапин и прочих неприятностей. Может использоваться постоянно для защиты передней линзы объектива.

Отзывы о товаре Набор светофильтров Hoya UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 49MM




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Характеристики
Бренд
Hoya
Тип товара
Набор светофильтров
Диаметр, мм
49
Производитель
Япония
Страна производитель
Китай
Описание
Набор из трех светофильтров HOYA Digital Filter Kit на все случаи жизни. Включает самые необходимые для фотографа фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8. Поляризационный фильтр HOYA PL-CIR с круговой поляризацией устраняет нежелательные отражения света от неметалличеких поверхностей (стекло, вода, листва), повышает четкость и контрастность изображения. Не влияет на цветовой баланс. Нейтрально-серый фильтр HOYA NDx8 с плотностью 8x понижает экспозицию на три ступени. Такой фильтр позволяет снимать с открытой диафрагмой, уменьшив тем самым глубину резкости, и долгой выдержкой при ярком освещении. Ультрафиолетовый фильтр HOYA UV(C) HMC блокирует практически весь спектр ультрафиолетовых лучей, улучшая цвет в пейзажной фотографии. Важный плюс фильтра - многослойное покрытие: мультипросветление, пропускающее 97% света. Фильтр защитит объектив от пыли, отпечатков пальцев, царапин и прочих неприятностей. Может использоваться постоянно для защиты передней линзы объектива.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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