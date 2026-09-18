Набор светофильтров HOYA Digital Filter Kit HMC MULTI UV, Circular-PL, NDX8 - 52mm
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Характеристики
Описание товара Набор светофильтров HOYA Digital Filter Kit HMC MULTI UV, Circular-PL, NDX8 - 52mm
HOYA Digital Filter Kit (HMC MULTI UV, Circular-PL, NDX8) - это набор из трех основных светофильтров: ультрафиолетового Hoya HMC UV (поглощает ультрафиолетовые лучи), поляризационного Hoya Pol-Circ (отбирает поляризованные лучи) и нейтрально-серого Hoya NDx8 (уменьшает количество света, попадающего в объектив). Иными словами, набор содержит все самое необходимое для фотографа, не желающего мучиться с выбором. Ультрафиолетовый светофильтр применяют для того чтобы уменьшить прохождение невидимых глазу ультрафиолетовых лучей через объектив. Конечно, не все ультрафиолетовое излучение доходит до поверхности земли, большая половина этих лучей задерживается в озоновом слое земли. Активность ультрафиолетового излучения зависит от места съемки, погоды и времени суток. Поляризационный светофильтр существенно улучшит ваши снимки. Он усиливает насыщенность изображения, так что цвета выглядят более яркими, особенно выгодно его использовать для выделения голубого неба и зелёной травы. Эти фильтры представляют собой две линзы, одна из которых неподвижно прикреплена к объективу, а вторая вращается по кругу. Вращая переднюю линзу фильтра, Вы можете подобрать нужный угол отражения для наибольшего эффекта. Нейтрально-серые фильтры предназначены для уменьшения светового потока, проходящего сквозь объектив. Применяются они при съемке ярких объектов (небесных светил, сварки, молний и прочего) и съемке на длинных выдержках в светлое время суток (например, если Вы хотите получить на фотографии водопад пластичным или многолюдную площадь пустынной).
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