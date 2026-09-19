Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR HD 37
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Характеристики
Описание товара Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR HD 37
Поляризационные светофильтры наиболее часто используются после защитных и ультрафиолетовых. В солнечную погоду они устраняют паразитные блики и отражения от неметаллических поверхностей. Особенно сильно это проявляется при ряби на воде, отражениях в стёклах домов или при съёмке через смотровое стекло. Также фильтр повышает контраст изображения, делая цвета более сочными. Поэтому поляризационные фильтры наиболее часто используются при съёмке городской архитектуры, а также в пейзажной фотографии. Нужно отметить, что если контраст ещё можно повысить с помощью графических редакторов, то устранить блики и отражения они не позволяют, поэтому использование фильтра в некоторых случаях становится незаменимым. Важным преимуществом HOYA HD CIR-PL является то, что помимо основного поляризационного эффекта фильтр отсекает и ультрафиолетовое излучение, которое также способно негативно сказаться на изображении. Сама же поляризационная плёнка пропускает на 25% больше света, чем другие поляризационные фильты на рынке, что позволяет снимать с более короткой выдержкой в условиях ограниченной освещённости. Особенности фильтра HOYA HD CIR-PL: Ультрасветлая поляризационная плёнка (пропускает на 25% больше света) отсекает ультрафиолет до 370 нм, 8 слоёв антибликового просветления с обеих сторон, Водоотталкивающее и жиростойкое покрытие для защиты от загрязнения, Специальное покрытие, устойчивое к царапинам, Сверхтонкая оправа для широкоугольных объективов, Прочная конструкция благодаря технологии сборки прессинговым методом.
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