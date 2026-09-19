Штатив Gitzo GT2543L Mountaineer 2 long серия, 4 секции
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Характеристики
Описание товара Штатив Gitzo GT2543L Mountaineer 2 long серия, 4 секции
Штатив Gitzo GT2543L серии 2 Long из карбона - это идеально сбалансированный легкий и прочный 4-секционный штатив, разработанный для съемки на уровне глаз в полностью разложенном виде. Gitzo GT2543L надежно поддерживает DSLR-камеру с объективом 200 мм (до 300 мм). В этом профессиональном решении используются революционные более жесткие и крупные штанги Carbon eXact. Верхние секции ног диаметром 29.0 мм и нижние секции из упругого высокомодульного углепластика делают этот штатив более устойчивым и прочным, чем другие продукты в аналогичной категории на рынке. Gitzo GT2543L весит всего 1,74 кг, достигает высоты 179 см и складывается до 61 см. Этот штатив станет идеальным решением для страстных профессиональных фотографов, которым нужна высокая устойчивость и надежная поддержка для безупречных съемочных результатов. Быстроходная центральная колонна штатива легко снимается, превращая его в инструмент наземного уровня, позволяющий фотографам запечатлевать самые разные перспективы. Колонна также имеет реверсивный механизм. Четырехсекционные ноги Gitzo GT2543L оснащены надежными закручивающимися замками G-lock Ultra со встроенным уплотнительным кольцом, которое предотвращает попадание пыли внутрь и загрязнение механизма. Верхняя ступица штатива обновлена для дополнительной жесткости, а увеличенные селекторы угла ног обеспечивают более широкую область захвата для регулировки угла ног. Штатив оснащен стабилизирующим крюком на центральной колонне для добавленного веса повышения устойчивости при необходимости. Его съемные наконечники позволяют адаптировать штатив к любому типу поверхности. Со штативом легко использовать разнообразные головы и другие аксессуары с помощью креплений 1/4 и 3/8 на верхнем диске.
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