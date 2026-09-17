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Штатив Manfrotto MT190XPRO3 купить с доставкой в Москве
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Штатив Manfrotto MT190XPRO3

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Штатив Manfrotto MT190XPRO3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штатив
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 32920
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Штатив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х15х15
Вес, кг.
2

Описание товара Штатив Manfrotto MT190XPRO3

Усовершенствованная модель серии PRO. Новая конструкция механизмов фиксации увеличивает допустимую нагрузку до 7 кг. Алюминий. 3 секции. Высота 9-160 см, вес 2 кг. Длина в сложенном состоянии 59 см. Разъем 3/8 для установки различных аксессуаров.

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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Штатив
Страна производитель
Китай
Описание
Усовершенствованная модель серии PRO. Новая конструкция механизмов фиксации увеличивает допустимую нагрузку до 7 кг. Алюминий. 3 секции. Высота 9-160 см, вес 2 кг. Длина в сложенном состоянии 59 см. Разъем 3/8 для установки различных аксессуаров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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