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Характеристики
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Материал
углепластик
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
21
Минимальная рабочая высота, см
16
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
178
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
163 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361393
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Описание товара Штатив Gitzo GT3542L Mountaineer 3 long серия, 4 секции
Штатив Gitzo GT3542L серии 3 Long из карбона создан для надежной поддержки профессиональных камер с объективом 300мм (до 400мм), и при этом чрезвычайно портативный. Штатив оснащен революционными более жесткими и крупными штангами Carbon eXact. Верхние секции ног диаметром 32.9 мм и нижние секции из упругого высокомодульного углепластика делают этот штатив более устойчивым и прочным, чем предшественники. Gitzo GT3542L весит всего 1,95 кг, достигает высоты 178 см и складывается до 59 см. Этот штатив станет идеальным решением для профессиональных фотографов, которым нужна устойчивость на высшем уровне и надежная поддержка в купе с легким весом для длительного исследования фотографических возможностей территории. Быстроходная центральная колонна штатива легко снимается, превращая его в инструмент наземного уровня, позволяющий фотографам запечатлевать самые разные перспективы. Колонна также имеет реверсивный механизм. Четырехсекционные ноги Gitzo GT3542L оснащены надежными закручивающимися замками G-lock Ultra со встроенным уплотнительным кольцом, которое предотвращает попадание пыли внутрь и загрязнение механизма. Верхняя ступица штатива обновлена для дополнительной жесткости, а увеличенные селекторы угла ног обеспечивают более широкую область захвата для регулировки угла ног. Штатив оснащен стабилизирующим крюком на центральной колонне для добавленного веса повышения устойчивости при необходимости. Его съемные наконечники позволяют адаптировать штатив к любому типу поверхности. Со штативом легко использовать разнообразные головы и другие аксессуары с помощью креплений 1/4 и 3/8 на верхнем диске.
Штатив Gitzo GT3542L серии 3 Long из карбона создан для надежной поддержки профессиональных камер с объективом 300мм (до 400мм), и при этом чрезвычайно портативный. Штатив оснащен революционными более жесткими и крупными штангами Carbon eXact. Верхние секции ног диаметром 32.9 мм и нижние секции из упругого высокомодульного углепластика делают этот штатив более устойчивым и прочным, чем предшественники. Gitzo GT3542L весит всего 1,95 кг, достигает высоты 178 см и складывается до 59 см. Этот штатив станет идеальным решением для профессиональных фотографов, которым нужна устойчивость на высшем уровне и надежная поддержка в купе с легким весом для длительного исследования фотографических возможностей территории. Быстроходная центральная колонна штатива легко снимается, превращая его в инструмент наземного уровня, позволяющий фотографам запечатлевать самые разные перспективы. Колонна также имеет реверсивный механизм. Четырехсекционные ноги Gitzo GT3542L оснащены надежными закручивающимися замками G-lock Ultra со встроенным уплотнительным кольцом, которое предотвращает попадание пыли внутрь и загрязнение механизма. Верхняя ступица штатива обновлена для дополнительной жесткости, а увеличенные селекторы угла ног обеспечивают более широкую область захвата для регулировки угла ног. Штатив оснащен стабилизирующим крюком на центральной колонне для добавленного веса повышения устойчивости при необходимости. Его съемные наконечники позволяют адаптировать штатив к любому типу поверхности. Со штативом легко использовать разнообразные головы и другие аксессуары с помощью креплений 1/4 и 3/8 на верхнем диске.
Штатив Gitzo GT3542L Mountaineer 3 long серия, 4 секции - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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