Светофильтр Cokin NXZ64 нейтрально-серый ND64 6ступ.,размер L (100х144)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для студийных фотовспышек
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361166
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуары для студийных фотовспышек
Комплектация
фильтр, упаковка
Ширина, см
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х2
Вес, г.
500
Описание товара Светофильтр Cokin NXZ64 нейтрально-серый ND64 6ступ.,размер L (100х144)
Светофильтр Cokin NXZ64 нейтрально-серый ND64 для держателей формата L (100х144)
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Бренд
Тип товара
Аксессуары для студийных фотовспышек
Комплектация
фильтр, упаковка
Ширина, см
10
Страна производитель
Китай
Светофильтр Cokin NXZ64 нейтрально-серый ND64 для держателей формата L (100х144)
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Светофильтр Cokin NXZ64 нейтрально-серый ND64 6ступ.,размер L (100х144) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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