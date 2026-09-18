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Лампа импульсная Falcon Eyes RTB-1462-1500L-DE (DE-1200B/DPS1201) купить с доставкой в Москве
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Лампа импульсная Falcon Eyes RTB-1462-1500L-DE (DE-1200B/DPS1201)

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Лампа импульсная Falcon Eyes RTB-1462-1500L-DE (DE-1200B/DPS1201)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Студийные фотовспышки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231431
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Студийные фотовспышки
Комплектация
лампа, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х8
Вес, г.
100

Описание товара Лампа импульсная Falcon Eyes RTB-1462-1500L-DE (DE-1200B/DPS1201)

Falcon Eyes RTB-1462-1500L-DE – импульсная лампа для студийных вспышек Falcon Eyes DE-1200B/DPS1201.

Отзывы о товаре Лампа импульсная Falcon Eyes RTB-1462-1500L-DE (DE-1200B/DPS1201)




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Студийные фотовспышки
Комплектация
лампа, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Falcon Eyes RTB-1462-1500L-DE – импульсная лампа для студийных вспышек Falcon Eyes DE-1200B/DPS1201.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лампа импульсная Falcon Eyes RTB-1462-1500L-DE (DE-1200B/DPS1201) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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