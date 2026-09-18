Лампа импульсная Falcon Eyes RTB-1462-1500L-DE (DE-1200B/DPS1201)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Студийные фотовспышки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231431
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Студийные фотовспышки
Комплектация
лампа, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х8
Вес, г.
100
Описание товара Лампа импульсная Falcon Eyes RTB-1462-1500L-DE (DE-1200B/DPS1201)
Falcon Eyes RTB-1462-1500L-DE – импульсная лампа для студийных вспышек Falcon Eyes DE-1200B/DPS1201.
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Бренд
Тип товара
Студийные фотовспышки
Комплектация
лампа, упаковка
Страна производитель
Китай
Falcon Eyes RTB-1462-1500L-DE – импульсная лампа для студийных вспышек Falcon Eyes DE-1200B/DPS1201.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Лампа импульсная Falcon Eyes RTB-1462-1500L-DE (DE-1200B/DPS1201) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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