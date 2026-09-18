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Фильтры Falcon Eyes для ведущей вспышки MFA-HC купить с доставкой в Москве
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Фильтры Falcon Eyes для ведущей вспышки MFA-HC

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Фильтры Falcon Eyes для ведущей вспышки MFA-HC
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для студийных фотовспышек
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 263925
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Аксессуары для студийных фотовспышек
Высота, см
10
Комплектация
рефлектор, насадка сотовая, фильтр, гарантийный талон, упаковка
Ширина, см
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х10
Вес, г.
200

Описание товара Фильтры Falcon Eyes для ведущей вспышки MFA-HC

Набор насадок и фильтров для вспышек серии MF. В состав MFA-HC входят — пластиковый рефлектор, сотовая насадка, красный, синий, желтый и зелёный фолиевые фильтры. Сотовая насадка создает более жесткий и направленный поток свет.

Отзывы о товаре Фильтры Falcon Eyes для ведущей вспышки MFA-HC




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Аксессуары для студийных фотовспышек
Высота, см
10
Комплектация
рефлектор, насадка сотовая, фильтр, гарантийный талон, упаковка
Ширина, см
12
Страна производитель
Китай
Описание
Набор насадок и фильтров для вспышек серии MF. В состав MFA-HC входят — пластиковый рефлектор, сотовая насадка, красный, синий, желтый и зелёный фолиевые фильтры. Сотовая насадка создает более жесткий и направленный поток свет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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