Головка светодиодная Godox Witstro AD-L для вспышек AD200
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Характеристики
Тип товара
Аксессуары для студийных фотовспышек
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231622
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуары для студийных фотовспышек
Комплектация
головка светодиодная, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х6х3
Вес, г.
300
Описание товара Головка светодиодная Godox Witstro AD-L для вспышек AD200
Светодиодная головка для вспышки Godox AD200 может использоваться в качестве небольшой лампы постоянного света для фотографии и видеосъемки. 60 светодиодов общей мощностью 3.6 Вт, регулятор яркости с 3 положениями. Может использоваться вместе с цветными фильтрами, сотовыми решетками и шторками. Цветовая температура 5500К. Для использования необходимо обновить прошивку вспышки AD200 до версии 2.0 или выше.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Аксессуары для студийных фотовспышек
Комплектация
головка светодиодная, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон
Страна производитель
Китай
Светодиодная головка для вспышки Godox AD200 может использоваться в качестве небольшой лампы постоянного света для фотографии и видеосъемки. 60 светодиодов общей мощностью 3.6 Вт, регулятор яркости с 3 положениями. Может использоваться вместе с цветными фильтрами, сотовыми решетками и шторками. Цветовая температура 5500К. Для использования необходимо обновить прошивку вспышки AD200 до версии 2.0 или выше.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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