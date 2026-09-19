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Светофильтр Cokin C-PL CV164B-95A 95мм для держателя Cokin EVO размер М (84х100) купить с доставкой в Москве
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Светофильтр Cokin C-PL CV164B-95A 95мм для держателя Cokin EVO размер М (84х100)

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Светофильтр Cokin C-PL CV164B-95A 95мм для держателя Cokin EVO размер М (84х100) - фото 1
Светофильтр Cokin C-PL CV164B-95A 95мм для держателя Cokin EVO размер М (84х100) - фото 2
Светофильтр Cokin C-PL CV164B-95A 95мм для держателя Cokin EVO размер М (84х100) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для студийных фотовспышек
  • Светофильтр Cokin C-PL CV164B-95A 95мм для держателя Cokin EVO размер М (84х100) - фото 1
  • Светофильтр Cokin C-PL CV164B-95A 95мм для держателя Cokin EVO размер М (84х100) - фото 2
  • Светофильтр Cokin C-PL CV164B-95A 95мм для держателя Cokin EVO размер М (84х100) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361157
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Характеристики

Бренд
Cokin
Тип товара
Аксессуары для студийных фотовспышек
Комплектация
фильтр, упаковка
Ширина, см
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х2
Вес, г.
500

Описание товара Светофильтр Cokin C-PL CV164B-95A 95мм для держателя Cokin EVO размер М (84х100)

Циркулярный поляризационный фильтр CV164B-95A спроектирован для работы с системой держателей фильтров Cokin EVO, но подходит для любого объектива с резьбой 95 мм. EVO CRPL использует поляризационную пленку HRT, которая поглощает только 1 стоп, обеспечивая более быструю и точную автофокусировку, чем традиционные поляризационные фильтры.

Отзывы о товаре Светофильтр Cokin C-PL CV164B-95A 95мм для держателя Cokin EVO размер М (84х100)




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Характеристики
Бренд
Cokin
Тип товара
Аксессуары для студийных фотовспышек
Комплектация
фильтр, упаковка
Ширина, см
10
Страна производитель
Китай
Описание
Циркулярный поляризационный фильтр CV164B-95A спроектирован для работы с системой держателей фильтров Cokin EVO, но подходит для любого объектива с резьбой 95 мм. EVO CRPL использует поляризационную пленку HRT, которая поглощает только 1 стоп, обеспечивая более быструю и точную автофокусировку, чем традиционные поляризационные фильтры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Светофильтр Cokin C-PL CV164B-95A 95мм для держателя Cokin EVO размер М (84х100) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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