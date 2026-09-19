Описание товара Чехол для держателя Cokin EVO EVO14W1M размер М (84х100)

Чехол для фильтров Cokin CV14W1M серии P EVO M представляет собой безопасное и удобное решение для транспортировки и хранения до шести фильтров Cokin серии P, а также алюминиевого держателя фильтра Cokin Evo серии P и четырех переходных колец держателя фильтра серии Cokin P. Шесть прорезей расположены вдоль передней части двусторонней панели внутри футляра для фильтров, и в каждую из них можно установить фильтр Cokin серии P размером 84x84 мм или 84x100 мм или поляризационный фильтр Cokin серии P, предназначенный для вращения внутри держателя фильтра. Доступ к слотам можно получить, открыв застежку-молнию футляра для фильтров и отстегнув удерживающий ремень панели. Один конец удерживающего ремня прикреплен к внутренней стенке футляра для фильтра, а на противоположном конце имеется застежка, которая соединяется с центром панели. Во время использования этот удерживающий ремень натягивается на панель, помогая предотвратить случайное выскальзывание вставленных фильтров при открытом футляре для фильтров. Пока используется удерживающий ремень, двусторонняя панель делит пространство внутри футляра для фильтра пополам. Внутри половины футляра для фильтров, противоположной передней части панели, находится отсек с нейлоновой крышкой, в котором можно разместить держатель фильтра Cokin Evo Aluminium P Series. Когда удерживающий ремень отпущен, открывается доступ к задней части панели, которая включает в себя четыре кармана, каждый из которых предназначен для переходного кольца держателя фильтра серии Cokin P. Или каждый из этих карманов можно использовать для хранения дополнительного фильтра серии Cokin P, а сразу за задней панелью находится сетчатый карман для поляризационного фильтра Cokin P Series или других небольших аксессуаров. Чтобы дополнительно предотвратить случайное выпадение каких-либо предметов при открытии бумажника с фильтром, две пары защитных вставок вдоль его внутреннего края соединяются с помощью застежки, образуя две петли. Во время использования эти петли предотвращают открытие футляра фильтра EVO M CV14W1M P-Series на угол более 90°. Внешняя часть чехла изготовлена из прочного пластика EVA, а регулируемый ремень с застежкой обеспечивает удобство переноски.