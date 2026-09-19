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Держатель для светофильтров Cokin EVO BXE01 размер XL (130х170) купить с доставкой в Москве
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Держатель для светофильтров Cokin EVO BXE01 размер XL (130х170)

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Держатель для светофильтров Cokin EVO BXE01 размер XL (130х170) - фото 1
Держатель для светофильтров Cokin EVO BXE01 размер XL (130х170) - фото 2
Держатель для светофильтров Cokin EVO BXE01 размер XL (130х170) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для студийных фотовспышек
  • Держатель для светофильтров Cokin EVO BXE01 размер XL (130х170) - фото 1
  • Держатель для светофильтров Cokin EVO BXE01 размер XL (130х170) - фото 2
  • Держатель для светофильтров Cokin EVO BXE01 размер XL (130х170) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361152
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Характеристики

Бренд
Cokin
Тип товара
Аксессуары для студийных фотовспышек
Комплектация
держатель, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х4
Вес, г.
500

Описание товара Держатель для светофильтров Cokin EVO BXE01 размер XL (130х170)

Легкий алюминиевый держатель Cokin EVO BXE01 для квадратных фильтров 130x170 мм. Вмещает до трех фильтров толщиной 2 мм. Может быть настроен для хранения одного фильтра толщиной 4 мм и одного толщиной 2 мм. В комплекте передняя панель для круглых резьбовых фильтров 127 мм. Основная пластина держателя Cokin EVO изготовлена ??из алюминия, что делает ее одновременно прочной и легкой. Модульная конструкция может вместить до 3 фильтров в устойчивых к царапинам слотах из полиамида. Входящая в комплект передняя панель позволяет прикрепить круглый ввинчиваемый циркулярный поляризационный фильтр EVO (продается отдельно). Разработанный с учетом ожиданий фотографов, EVO предлагает несколько конфигураций, изменяя количество пазов (от одного до трех) или их толщину (до 4 мм). Держатель EVO совместим с большинством переходных колец и фильтров Cokin CREATIVE, поэтому пользователи могут перейти на новый держатель Cokin, не опасаясь дополнительных затрат.. Совместимые кольца: от 62 до 112 мм.

Отзывы о товаре Держатель для светофильтров Cokin EVO BXE01 размер XL (130х170)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Cokin
Тип товара
Аксессуары для студийных фотовспышек
Комплектация
держатель, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Легкий алюминиевый держатель Cokin EVO BXE01 для квадратных фильтров 130x170 мм. Вмещает до трех фильтров толщиной 2 мм. Может быть настроен для хранения одного фильтра толщиной 4 мм и одного толщиной 2 мм. В комплекте передняя панель для круглых резьбовых фильтров 127 мм. Основная пластина держателя Cokin EVO изготовлена ??из алюминия, что делает ее одновременно прочной и легкой. Модульная конструкция может вместить до 3 фильтров в устойчивых к царапинам слотах из полиамида. Входящая в комплект передняя панель позволяет прикрепить круглый ввинчиваемый циркулярный поляризационный фильтр EVO (продается отдельно). Разработанный с учетом ожиданий фотографов, EVO предлагает несколько конфигураций, изменяя количество пазов (от одного до трех) или их толщину (до 4 мм). Держатель EVO совместим с большинством переходных колец и фильтров Cokin CREATIVE, поэтому пользователи могут перейти на новый держатель Cokin, не опасаясь дополнительных затрат.. Совместимые кольца: от 62 до 112 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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