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Характеристики
Тип товара
Аксессуары для студийных фотовспышек
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361152
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Описание товара Держатель для светофильтров Cokin EVO BXE01 размер XL (130х170)
Легкий алюминиевый держатель Cokin EVO BXE01 для квадратных фильтров 130x170 мм. Вмещает до трех фильтров толщиной 2 мм. Может быть настроен для хранения одного фильтра толщиной 4 мм и одного толщиной 2 мм. В комплекте передняя панель для круглых резьбовых фильтров 127 мм. Основная пластина держателя Cokin EVO изготовлена ??из алюминия, что делает ее одновременно прочной и легкой. Модульная конструкция может вместить до 3 фильтров в устойчивых к царапинам слотах из полиамида. Входящая в комплект передняя панель позволяет прикрепить круглый ввинчиваемый циркулярный поляризационный фильтр EVO (продается отдельно). Разработанный с учетом ожиданий фотографов, EVO предлагает несколько конфигураций, изменяя количество пазов (от одного до трех) или их толщину (до 4 мм). Держатель EVO совместим с большинством переходных колец и фильтров Cokin CREATIVE, поэтому пользователи могут перейти на новый держатель Cokin, не опасаясь дополнительных затрат.. Совместимые кольца: от 62 до 112 мм.
Легкий алюминиевый держатель Cokin EVO BXE01 для квадратных фильтров 130x170 мм. Вмещает до трех фильтров толщиной 2 мм. Может быть настроен для хранения одного фильтра толщиной 4 мм и одного толщиной 2 мм. В комплекте передняя панель для круглых резьбовых фильтров 127 мм. Основная пластина держателя Cokin EVO изготовлена ??из алюминия, что делает ее одновременно прочной и легкой. Модульная конструкция может вместить до 3 фильтров в устойчивых к царапинам слотах из полиамида. Входящая в комплект передняя панель позволяет прикрепить круглый ввинчиваемый циркулярный поляризационный фильтр EVO (продается отдельно). Разработанный с учетом ожиданий фотографов, EVO предлагает несколько конфигураций, изменяя количество пазов (от одного до трех) или их толщину (до 4 мм). Держатель EVO совместим с большинством переходных колец и фильтров Cokin CREATIVE, поэтому пользователи могут перейти на новый держатель Cokin, не опасаясь дополнительных затрат.. Совместимые кольца: от 62 до 112 мм.
Держатель для светофильтров Cokin EVO BXE01 размер XL (130х170) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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