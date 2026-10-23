Газонокосилка бензиновая Huter GLM-4.0 T
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Характеристики
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 35620
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
82х54х49
Вес, кг.
31.5
Описание товара Газонокосилка бензиновая Huter GLM-4.0 T
|Общие характеристики
|Тип
|газонокосилка
|Ширина скашивания
|46 см
|Травосборник
|есть, жесткий, объем 60 л
|Функциональность
|Мульчирование
|нет
|Высота скашивания
|20-85 мм
|Регулировка высоты скашивания
|есть, число уровней - 5
|Выброс травы
|в травосборник
|Двигатель
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность
|4 л.с.
|Обороты двигателя
|2900
|Топливный бак
|на 1.2 л
|Объем масла
|0.6 л
|Конструкция
|Ручка
|складная с регулируемой высотой
|Материал корпуса
|сталь
|Количество колес
|четырехколесная
|Материал колесных дисков
|пластик
|Дополнительная информация
|Комплектация
|травосборник, диск/нож
|Габариты
|Вес
|33.9 кг
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|Общие характеристики
|Тип
|газонокосилка
|Ширина скашивания
|46 см
|Травосборник
|есть, жесткий, объем 60 л
|Функциональность
|Мульчирование
|нет
|Высота скашивания
|20-85 мм
|Регулировка высоты скашивания
|есть, число уровней - 5
|Выброс травы
|в травосборник
|Двигатель
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность
|4 л.с.
|Обороты двигателя
|2900
|Топливный бак
|на 1.2 л
|Объем масла
|0.6 л
|Конструкция
|Ручка
|складная с регулируемой высотой
|Материал корпуса
|сталь
|Количество колес
|четырехколесная
|Материал колесных дисков
|пластик
|Дополнительная информация
|Комплектация
|травосборник, диск/нож
|Габариты
|Вес
|33.9 кг
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
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