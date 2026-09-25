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Бензиновая газонокосилка MTX GL40SP-ZG 58831, 40 см, 141 см?, привод, 40 л купить с доставкой в Москве
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Бензиновая газонокосилка MTX GL40SP-ZG 58831, 40 см, 141 см?, привод, 40 л

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 440 руб. 
В наличии
Код товара: 749118
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Бензиновая газонокосилка MTX GL40SP-ZG 58831, 40 см, 141 см?, привод, 40 л
14 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Вес, г.
5

Описание товара Бензиновая газонокосилка MTX GL40SP-ZG 58831, 40 см, 141 см?, привод, 40 л

Бензиновая газонокосилка MTX GL40SP-ZG 58831, 40 см, 141 см?, привод, 40 л



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Отзывы о товаре Бензиновая газонокосилка MTX GL40SP-ZG 58831, 40 см, 141 см?, привод, 40 л




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Характеристики
Бренд
MTX
Описание
Бензиновая газонокосилка MTX GL40SP-ZG 58831, 40 см, 141 см?, привод, 40 л


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бензиновая газонокосилка MTX GL40SP-ZG 58831, 40 см, 141 см?, привод, 40 л - купить по цене 14440 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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