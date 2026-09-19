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Набор клавиатура+мышь Gigabyte GK-KM6300 RU купить с доставкой в Москве
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Набор клавиатура+мышь Gigabyte GK-KM6300 RU

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Набор клавиатура+мышь Gigabyte GK-KM6300 RU - фото 1
Набор клавиатура+мышь Gigabyte GK-KM6300 RU - фото 2
Набор клавиатура+мышь Gigabyte GK-KM6300 RU - фото 3
Набор клавиатура+мышь Gigabyte GK-KM6300 RU - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
  • Набор клавиатура+мышь Gigabyte GK-KM6300 RU - фото 1
  • Набор клавиатура+мышь Gigabyte GK-KM6300 RU - фото 2
  • Набор клавиатура+мышь Gigabyte GK-KM6300 RU - фото 3
  • Набор клавиатура+мышь Gigabyte GK-KM6300 RU - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 351582
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Размеры в упаковке, см
52х18х5
Вес, г.
825

Описание товара Набор клавиатура+мышь Gigabyte GK-KM6300 RU

Набор из мембранной клавиатуры и оптической мыши. Мышь подходит для правой и левой руки. Цифровой блок.

Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь Gigabyte GK-KM6300 RU




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Описание
Набор из мембранной клавиатуры и оптической мыши. Мышь подходит для правой и левой руки. Цифровой блок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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