Набор клавиатура+мышь Gigabyte GK-KM6300 RU
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Характеристики
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 351582
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
52х18х5
Вес, г.
825
Описание товара Набор клавиатура+мышь Gigabyte GK-KM6300 RU
Набор из мембранной клавиатуры и оптической мыши. Мышь подходит для правой и левой руки. Цифровой блок.
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Набор из мембранной клавиатуры и оптической мыши. Мышь подходит для правой и левой руки. Цифровой блок.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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