Сетевой фильтр PC Pet AP01006-5-BK 5м (5 розеток) черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр PC Pet AP01006-5-BK 5м (5 розеток) черный
Сетевой фильтр и удлинитель от бренда PC Pet - это надежное и практичное решение для подключения ваших электронных устройств. С весом всего 0,437 кг и стильным черным цветом, этот удлинитель легко впишется в любой интерьер и не займет много места. Устройство оснащено входной вилкой типа F (евровилка), что делает его совместимым с большинством европейских стандартов электропитания. Удлинитель предоставляет 5 розеток типа F (евророзетка) с заземлением, что обеспечивает безопасное использование подключаемых приборов. Для дополнительной защиты и удобства использования, сетевой фильтр оснащен предохранителем и индикатором включения. Также предусмотрена защита от короткого замыкания, что значительно увеличивает безопасность эксплуатации устройства. Длина шнура составляет 5 метров, что позволяет размещать удлинитель на значительном удалении от розетки без потери комфорта. Максимальный ток нагрузки составляет 7 А, что подходит для большинства бытовых и офисных устройств. Обратите внимание, что данный сетевой фильтр не оборудован USB-разъемами. Однако, при всех остальных преимуществах, он станет отличным помощником в обеспечении электроэнергией ваших устройств.
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