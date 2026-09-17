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Сетевой фильтр PC Pet AP01006-5-BK 5м (5 розеток) черный купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр PC Pet AP01006-5-BK 5м (5 розеток) черный

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Сетевой фильтр PC Pet AP01006-5-BK 5м (5 розеток) черный - фото 1
Сетевой фильтр PC Pet AP01006-5-BK 5м (5 розеток) черный - фото 2
Сетевой фильтр PC Pet AP01006-5-BK 5м (5 розеток) черный - фото 3
Сетевой фильтр PC Pet AP01006-5-BK 5м (5 розеток) черный - фото 4
Сетевой фильтр PC Pet AP01006-5-BK 5м (5 розеток) черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Количество розеток с заземлением
5
Максимальный ток нагрузки
7
Максимальная мощность подключенной нагрузки
1500
  • Сетевой фильтр PC Pet AP01006-5-BK 5м (5 розеток) черный - фото 1
  • Сетевой фильтр PC Pet AP01006-5-BK 5м (5 розеток) черный - фото 2
  • Сетевой фильтр PC Pet AP01006-5-BK 5м (5 розеток) черный - фото 3
  • Сетевой фильтр PC Pet AP01006-5-BK 5м (5 розеток) черный - фото 4
  • Сетевой фильтр PC Pet AP01006-5-BK 5м (5 розеток) черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 35046
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Характеристики

Бренд
PC pet
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Длина шнура
5 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
7
Максимальная мощность подключенной нагрузки
1500
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х4
Вес, г.
464

Описание товара Сетевой фильтр PC Pet AP01006-5-BK 5м (5 розеток) черный

Сетевой фильтр и удлинитель от бренда PC Pet - это надежное и практичное решение для подключения ваших электронных устройств. С весом всего 0,437 кг и стильным черным цветом, этот удлинитель легко впишется в любой интерьер и не займет много места. Устройство оснащено входной вилкой типа F (евровилка), что делает его совместимым с большинством европейских стандартов электропитания. Удлинитель предоставляет 5 розеток типа F (евророзетка) с заземлением, что обеспечивает безопасное использование подключаемых приборов. Для дополнительной защиты и удобства использования, сетевой фильтр оснащен предохранителем и индикатором включения. Также предусмотрена защита от короткого замыкания, что значительно увеличивает безопасность эксплуатации устройства. Длина шнура составляет 5 метров, что позволяет размещать удлинитель на значительном удалении от розетки без потери комфорта. Максимальный ток нагрузки составляет 7 А, что подходит для большинства бытовых и офисных устройств. Обратите внимание, что данный сетевой фильтр не оборудован USB-разъемами. Однако, при всех остальных преимуществах, он станет отличным помощником в обеспечении электроэнергией ваших устройств.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр PC Pet AP01006-5-BK 5м (5 розеток) черный




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Характеристики
Бренд
PC pet
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Длина шнура
5 м
Защита от короткого замыкания
Да
Развернуть
Максимальный ток нагрузки
7
Максимальная мощность подключенной нагрузки
1500
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой фильтр и удлинитель от бренда PC Pet - это надежное и практичное решение для подключения ваших электронных устройств. С весом всего 0,437 кг и стильным черным цветом, этот удлинитель легко впишется в любой интерьер и не займет много места. Устройство оснащено входной вилкой типа F (евровилка), что делает его совместимым с большинством европейских стандартов электропитания. Удлинитель предоставляет 5 розеток типа F (евророзетка) с заземлением, что обеспечивает безопасное использование подключаемых приборов. Для дополнительной защиты и удобства использования, сетевой фильтр оснащен предохранителем и индикатором включения. Также предусмотрена защита от короткого замыкания, что значительно увеличивает безопасность эксплуатации устройства. Длина шнура составляет 5 метров, что позволяет размещать удлинитель на значительном удалении от розетки без потери комфорта. Максимальный ток нагрузки составляет 7 А, что подходит для большинства бытовых и офисных устройств. Обратите внимание, что данный сетевой фильтр не оборудован USB-разъемами. Однако, при всех остальных преимуществах, он станет отличным помощником в обеспечении электроэнергией ваших устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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