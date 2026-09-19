Уровень лазерный RGK ML-11G
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Характеристики
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Класс лазера
2
Длина волны, нм
515
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
10
Дальность построения с приемником, м
25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 350199
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Комплектация
построитель плоскостей, батарейки AA 1.5 В 2 шт, чехол, руководство по использованию, упаковка
Класс лазера
2
Длина волны, нм
515
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
горизонталь/вертикаль/крест
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
2х1.5 В
Возможность работы с приемником
да
Дальность построения без приемника, м
10
Дальность построения с приемником, м
25
Точность, мм/м
0.2
Резьба под штатив, дюйм
1/4
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
3
Ширина, см
8.2
Высота, см
8.95
Элементы питания
AA
Время работы на одном заряде, ч
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х12х9
Вес, г.
478
Описание товара Уровень лазерный RGK ML-11G
Лазерный построитель плоскостей RGK ML-11G с лазерным лучом зеленого цвета для хорошей видимости при дневном свете. При отклонении от луча самонивелирования лазерные лучи начинают мигать, чем оповещают об ошибке. Корпус изготовлен в соответствии с классом защиты IP54, поэтому его можно использовать даже на запыленных стройплощадках или во время дождя. Прибор изготовлен из прочного прорезиненного пластика, что позволяет ему выдерживать падения с высоты до одного метра без нарушения функционала.
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Бренд
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Комплектация
построитель плоскостей, батарейки AA 1.5 В 2 шт, чехол, руководство по использованию, упаковка
Класс лазера
2
Длина волны, нм
515
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
горизонталь/вертикаль/крест
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
2х1.5 В
Возможность работы с приемником
да
Дальность построения без приемника, м
10
Дальность построения с приемником, м
25
Развернуть
Точность, мм/м
0.2
Резьба под штатив, дюйм
1/4
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
3
Ширина, см
8.2
Высота, см
8.95
Элементы питания
AA
Время работы на одном заряде, ч
6
Страна производитель
Китай
Лазерный построитель плоскостей RGK ML-11G с лазерным лучом зеленого цвета для хорошей видимости при дневном свете. При отклонении от луча самонивелирования лазерные лучи начинают мигать, чем оповещают об ошибке. Корпус изготовлен в соответствии с классом защиты IP54, поэтому его можно использовать даже на запыленных стройплощадках или во время дождя. Прибор изготовлен из прочного прорезиненного пластика, что позволяет ему выдерживать падения с высоты до одного метра без нарушения функционала.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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