Пассатижи КВТ 55985
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пассатижи
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 349012
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х8х3
Вес, г.
200
Описание товара Пассатижи КВТ 55985
Изолированные пассатижи 180мм, 1000В КВТ 55985 имеют зоны захвата для плоских и круглых деталей. Идеально подходят для резки твердой проволоки из стали диаметром до 1, 5 мм. Инструмент прослужит долгие годы даже при частом использовании и высоких нагрузках в сфере профессиональных электромонтажных работ. Пассатижи полностью выполнены из качественных материалов, закалены и обработаны коррозиестойким никелевым составом.
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Изолированные пассатижи 180мм, 1000В КВТ 55985 имеют зоны захвата для плоских и круглых деталей. Идеально подходят для резки твердой проволоки из стали диаметром до 1, 5 мм. Инструмент прослужит долгие годы даже при частом использовании и высоких нагрузках в сфере профессиональных электромонтажных работ. Пассатижи полностью выполнены из качественных материалов, закалены и обработаны коррозиестойким никелевым составом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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