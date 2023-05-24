Лопата штыковая Зубр Профессионал Фаворит-А 4-39504_z01
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Характеристики
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%790 руб. 1 340 руб.
В наличии
Код товара: 347258
|
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Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
790 руб. -41%
1 340 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
145
Общая длина, см
68
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
68х15х6
Вес, г.
830
Описание товара Лопата штыковая Зубр Профессионал Фаворит-А 4-39504_z01
Лопата Зубр ФАВОРИТ-А автомобильная деревянный черенок с рукояткой Проф 4-39504_z01 подойдет для откидывания снега в зимний период времени, быстрого удаления рыхлого грунта при вытаскивании автомобиля. Инструмент имеет высокую прочность и дополнительный изгиб для жесткости по режущей кромке.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Теги товара: автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
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Бренд
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
145
Общая длина, см
68
Страна производитель
Россия
Лопата Зубр ФАВОРИТ-А автомобильная деревянный черенок с рукояткой Проф 4-39504_z01 подойдет для откидывания снега в зимний период времени, быстрого удаления рыхлого грунта при вытаскивании автомобиля. Инструмент имеет высокую прочность и дополнительный изгиб для жесткости по режущей кромке.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Теги товара: автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Теги товара: автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Достоинства:
Крепкая, удобная, небольшая.
Недостатки:
Пришла с вмятиной на острие прямо по центру , как будто воткнули в асфальт.
Не представляю с какую силу нужно було приложить.
Комментарий:
Лопата не заточена, нужно точить, так от нее мало пользы.
Достоинства:
Крепкая, компактная
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Взяли в срочном порядке освободить наше семейное авто. С задачей справилась на ура. Совок стальной, очень прочный. Копали снег, потом обкалывали лед. На ней ни царапинки. В машине хорошо лежит в багажнике, компактная, занимает совсем немного места. Лишней не будет.
Достоинства:
Недорогая и крепкая
Недостатки:
Отсутствуют
Комментарий:
Простая небольшая лопата. Выглядит надежно. Выручала уже ни один раз, спасала в разных ситуациях. Брать с собой удобно, способно отколоть лед. Материалы использованы хорошие, сомнений в этом нет. Покупка что называется один раз и на всю жизнь.
Достоинства:
Прочная, вещь не одноразовая
Недостатки:
Проблем нет
Комментарий:
Муж сказал надо заточить, потом положили в машину на всякий случай. Выглядит внушающее доверие. Конструкция явно не хлипкая и прослужит ни один год. Места занимает немного, компактная. Ручка удобная, захватить можно по-разному. Колоть лед точно сможет.
Достоинства:
Качественная, небольшая, полезная
Недостатки:
Не заметил
Комментарий:
Рукоятка хорошей длинны, совок стальной. Сталь тоже сама по себе хорошего качества. Брал на дачу, поставленную задачу выполнила на ура. Весит не много. Форма штыка позволяет извлекать землю кусками. В том что рукоятка выдержит любые нагрузки уверен. Пополам точно не сложится, проверял.
Достоинства:
Выглядит надежно, сделана аккуратно
Недостатки:
Не нашел
Комментарий:
Покупали в подарок, выглядит хорошо. В качестве сомневаться не приходится. В руке лежит удобно, размер небольшой. Совок металлический и достаточно прочный. В использовании достаточно универсальная. Получатель был доволен, использовал несколько раз. Отзывается положительно и с восторгом.
Лопата штыковая Зубр Профессионал Фаворит-А 4-39504_z01 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 790 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лопата штыковая Зубр Профессионал Фаворит-А 4-39504_z01
Достоинства:
Крепкая, удобная, небольшая.
Недостатки:
Пришла с вмятиной на острие прямо по центру , как будто воткнули в асфальт.
Не представляю с какую силу нужно було приложить.
Комментарий:
Лопата не заточена, нужно точить, так от нее мало пользы.
Достоинства:
Крепкая, компактная
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Взяли в срочном порядке освободить наше семейное авто. С задачей справилась на ура. Совок стальной, очень прочный. Копали снег, потом обкалывали лед. На ней ни царапинки. В машине хорошо лежит в багажнике, компактная, занимает совсем немного места. Лишней не будет.
Достоинства:
Недорогая и крепкая
Недостатки:
Отсутствуют
Комментарий:
Простая небольшая лопата. Выглядит надежно. Выручала уже ни один раз, спасала в разных ситуациях. Брать с собой удобно, способно отколоть лед. Материалы использованы хорошие, сомнений в этом нет. Покупка что называется один раз и на всю жизнь.
Достоинства:
Прочная, вещь не одноразовая
Недостатки:
Проблем нет
Комментарий:
Муж сказал надо заточить, потом положили в машину на всякий случай. Выглядит внушающее доверие. Конструкция явно не хлипкая и прослужит ни один год. Места занимает немного, компактная. Ручка удобная, захватить можно по-разному. Колоть лед точно сможет.
Достоинства:
Качественная, небольшая, полезная
Недостатки:
Не заметил
Комментарий:
Рукоятка хорошей длинны, совок стальной. Сталь тоже сама по себе хорошего качества. Брал на дачу, поставленную задачу выполнила на ура. Весит не много. Форма штыка позволяет извлекать землю кусками. В том что рукоятка выдержит любые нагрузки уверен. Пополам точно не сложится, проверял.
Достоинства:
Выглядит надежно, сделана аккуратно
Недостатки:
Не нашел
Комментарий:
Покупали в подарок, выглядит хорошо. В качестве сомневаться не приходится. В руке лежит удобно, размер небольшой. Совок металлический и достаточно прочный. В использовании достаточно универсальная. Получатель был доволен, использовал несколько раз. Отзывается положительно и с восторгом.