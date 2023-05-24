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Лопата штыковая Зубр Профессионал Фаворит-А 4-39504_z01 купить с доставкой в Москве
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Лопата штыковая Зубр Профессионал Фаворит-А 4-39504_z01

6 Отзывы
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Лопата штыковая Зубр Профессионал Фаворит-А 4-39504_z01 - фото 1
Лопата штыковая Зубр Профессионал Фаворит-А 4-39504_z01 - фото 2
Лопата штыковая Зубр Профессионал Фаворит-А 4-39504_z01 - фото 3
Лопата штыковая Зубр Профессионал Фаворит-А 4-39504_z01 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
да
  • Лопата штыковая Зубр Профессионал Фаворит-А 4-39504_z01 - фото 1
  • Лопата штыковая Зубр Профессионал Фаворит-А 4-39504_z01 - фото 2
  • Лопата штыковая Зубр Профессионал Фаворит-А 4-39504_z01 - фото 3
  • Лопата штыковая Зубр Профессионал Фаворит-А 4-39504_z01 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
790 руб.  1 340 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347258
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Лопата штыковая Зубр Профессионал Фаворит-А 4-39504_z01
790 руб. -41%
1 340 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
145
Общая длина, см
68
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
68х15х6
Вес, г.
830

Описание товара Лопата штыковая Зубр Профессионал Фаворит-А 4-39504_z01

Лопата Зубр ФАВОРИТ-А автомобильная деревянный черенок с рукояткой Проф 4-39504_z01 подойдет для откидывания снега в зимний период времени, быстрого удаления рыхлого грунта при вытаскивании автомобиля. Инструмент имеет высокую прочность и дополнительный изгиб для жесткости по режущей кромке.

Отзывы о товаре Лопата штыковая Зубр Профессионал Фаворит-А 4-39504_z01

24.05.2023
Леонид

Достоинства:
Крепкая, удобная, небольшая.

Недостатки:
Пришла с вмятиной на острие прямо по центру , как будто воткнули в асфальт.
Не представляю с какую силу нужно було приложить.

Комментарий:
Лопата не заточена, нужно точить, так от нее мало пользы.
Источник: Яндекс Маркет
14.07.2022
Ярослава

Достоинства:
Крепкая, компактная

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Взяли в срочном порядке освободить наше семейное авто. С задачей справилась на ура. Совок стальной, очень прочный. Копали снег, потом обкалывали лед. На ней ни царапинки. В машине хорошо лежит в багажнике, компактная, занимает совсем немного места. Лишней не будет.
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2021
Роман

Достоинства:
Недорогая и крепкая

Недостатки:
Отсутствуют

Комментарий:
Простая небольшая лопата. Выглядит надежно. Выручала уже ни один раз, спасала в разных ситуациях. Брать с собой удобно, способно отколоть лед. Материалы использованы хорошие, сомнений в этом нет. Покупка что называется один раз и на всю жизнь.
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2021
Варвара Ермолаева

Достоинства:
Прочная, вещь не одноразовая

Недостатки:
Проблем нет

Комментарий:
Муж сказал надо заточить, потом положили в машину на всякий случай. Выглядит внушающее доверие. Конструкция явно не хлипкая и прослужит ни один год. Места занимает немного, компактная. Ручка удобная, захватить можно по-разному. Колоть лед точно сможет.
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2021
Роман Сорокин

Достоинства:
Качественная, небольшая, полезная

Недостатки:
Не заметил

Комментарий:
Рукоятка хорошей длинны, совок стальной. Сталь тоже сама по себе хорошего качества. Брал на дачу, поставленную задачу выполнила на ура. Весит не много. Форма штыка позволяет извлекать землю кусками. В том что рукоятка выдержит любые нагрузки уверен. Пополам точно не сложится, проверял.
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2021
Александр

Достоинства:
Выглядит надежно, сделана аккуратно

Недостатки:
Не нашел

Комментарий:
Покупали в подарок, выглядит хорошо. В качестве сомневаться не приходится. В руке лежит удобно, размер небольшой. Совок металлический и достаточно прочный. В использовании достаточно универсальная. Получатель был доволен, использовал несколько раз. Отзывается положительно и с восторгом.



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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
145
Общая длина, см
68
Страна производитель
Россия
Описание
Лопата Зубр ФАВОРИТ-А автомобильная деревянный черенок с рукояткой Проф 4-39504_z01 подойдет для откидывания снега в зимний период времени, быстрого удаления рыхлого грунта при вытаскивании автомобиля. Инструмент имеет высокую прочность и дополнительный изгиб для жесткости по режущей кромке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
24.05.2023
Леонид

Достоинства:
Крепкая, удобная, небольшая.

Недостатки:
Пришла с вмятиной на острие прямо по центру , как будто воткнули в асфальт.
Не представляю с какую силу нужно було приложить.

Комментарий:
Лопата не заточена, нужно точить, так от нее мало пользы.
Источник: Яндекс Маркет
14.07.2022
Ярослава

Достоинства:
Крепкая, компактная

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Взяли в срочном порядке освободить наше семейное авто. С задачей справилась на ура. Совок стальной, очень прочный. Копали снег, потом обкалывали лед. На ней ни царапинки. В машине хорошо лежит в багажнике, компактная, занимает совсем немного места. Лишней не будет.
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2021
Роман

Достоинства:
Недорогая и крепкая

Недостатки:
Отсутствуют

Комментарий:
Простая небольшая лопата. Выглядит надежно. Выручала уже ни один раз, спасала в разных ситуациях. Брать с собой удобно, способно отколоть лед. Материалы использованы хорошие, сомнений в этом нет. Покупка что называется один раз и на всю жизнь.
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2021
Варвара Ермолаева

Достоинства:
Прочная, вещь не одноразовая

Недостатки:
Проблем нет

Комментарий:
Муж сказал надо заточить, потом положили в машину на всякий случай. Выглядит внушающее доверие. Конструкция явно не хлипкая и прослужит ни один год. Места занимает немного, компактная. Ручка удобная, захватить можно по-разному. Колоть лед точно сможет.
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2021
Роман Сорокин

Достоинства:
Качественная, небольшая, полезная

Недостатки:
Не заметил

Комментарий:
Рукоятка хорошей длинны, совок стальной. Сталь тоже сама по себе хорошего качества. Брал на дачу, поставленную задачу выполнила на ура. Весит не много. Форма штыка позволяет извлекать землю кусками. В том что рукоятка выдержит любые нагрузки уверен. Пополам точно не сложится, проверял.
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2021
Александр

Достоинства:
Выглядит надежно, сделана аккуратно

Недостатки:
Не нашел

Комментарий:
Покупали в подарок, выглядит хорошо. В качестве сомневаться не приходится. В руке лежит удобно, размер небольшой. Совок металлический и достаточно прочный. В использовании достаточно универсальная. Получатель был доволен, использовал несколько раз. Отзывается положительно и с восторгом.


Лопата штыковая Зубр Профессионал Фаворит-А 4-39504_z01 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 790 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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