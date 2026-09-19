Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Соединители для шлангов
Материал
пластик
Тип фитинга
разветвитель
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-2%
680 руб.
694
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 345347
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Описание товара Разветвитель-тройник Gardena 2934-20
Система полива Gardena представляет собой инновационное решение для эффективного распределения воды в вашем саду. Этот лёгкий разветвитель весом всего 0,02 кг обеспечивает удобное подключение и управление потоками воды. Изготовлен с учётом высоких стандартов качества от бренда Gardena, известного своими надёжными и долговечными садовыми инструментами.
Фитинг разветвителя имеет универсальные диаметры подключения — 3/4 дюйма и 1 1/2 дюйма, что делает его совместимым с различными типами шлангов и систем полива. Это позволяет обеспечить гибкость в использовании и лёгкость интеграции в уже существующую систему полива вашего участка.
Система полива Gardena идеально подходит для садоводов, которые ценят простоту и эффективность. Компактный и функциональный дизайн разветвителя обеспечивает легкость его установки и использования, а также длительный срок службы в любых погодных условиях.
Система полива Gardena представляет собой инновационное решение для эффективного распределения воды в вашем саду. Этот лёгкий разветвитель весом всего 0,02 кг обеспечивает удобное подключение и управление потоками воды. Изготовлен с учётом высоких стандартов качества от бренда Gardena, известного своими надёжными и долговечными садовыми инструментами.
Фитинг разветвителя имеет универсальные диаметры подключения — 3/4 дюйма и 1 1/2 дюйма, что делает его совместимым с различными типами шлангов и систем полива. Это позволяет обеспечить гибкость в использовании и лёгкость интеграции в уже существующую систему полива вашего участка.
Система полива Gardena идеально подходит для садоводов, которые ценят простоту и эффективность. Компактный и функциональный дизайн разветвителя обеспечивает легкость его установки и использования, а также длительный срок службы в любых погодных условиях.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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