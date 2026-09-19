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Характеристики
Тип товара
Соединители и фитинги для систем полива
Материал
пластик
Длина, м
0.254
Тип фитинга
муфта соединительная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%
700 руб.
795
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 345412
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Описание товара Соединитель L-образный Gardena 2780-20
Система полива Gardena — это идеальное решение для эффективного увлажнения вашего сада. Этот аксессуар отличается компактными размерами: ширина составляет всего 14,5 см, а высота — 10,9 см. С весом всего 0,06 кг он не создаст лишней нагрузки и не займет много места. Система оснащена соединительной муфтой, что позволяет легко интегрировать ее в существующую систему полива. Диаметр подключения в 3/4 дюйма обеспечивает совместимость с большинством стандартных шлангов и фитингов. Бренд Gardena известен своим качеством и надежностью, поэтому вы можете быть уверены в долговечности и эффективности этого продукта. Незаменимый помощник для всех, кто стремится поддерживать свой сад в идеальном состоянии.
Система полива Gardena — это идеальное решение для эффективного увлажнения вашего сада. Этот аксессуар отличается компактными размерами: ширина составляет всего 14,5 см, а высота — 10,9 см. С весом всего 0,06 кг он не создаст лишней нагрузки и не займет много места. Система оснащена соединительной муфтой, что позволяет легко интегрировать ее в существующую систему полива. Диаметр подключения в 3/4 дюйма обеспечивает совместимость с большинством стандартных шлангов и фитингов. Бренд Gardena известен своим качеством и надежностью, поэтому вы можете быть уверены в долговечности и эффективности этого продукта. Незаменимый помощник для всех, кто стремится поддерживать свой сад в идеальном состоянии.
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