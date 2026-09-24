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Пистолет поливочный GRINDA BM-R, плавная регулировка, курок сзади, металлический с TPR, PROLine (8-427311) купить с доставкой в Москве
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Пистолет поливочный GRINDA BM-R, плавная регулировка, курок сзади, металлический с TPR, PROLine (8-427311)

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Пистолет поливочный GRINDA BM-R, плавная регулировка, курок сзади, металлический с TPR, PROLine (8-427311) - фото 1
Пистолет поливочный GRINDA BM-R, плавная регулировка, курок сзади, металлический с TPR, PROLine (8-427311) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
2
  • Пистолет поливочный GRINDA BM-R, плавная регулировка, курок сзади, металлический с TPR, PROLine (8-427311) - фото 1
  • Пистолет поливочный GRINDA BM-R, плавная регулировка, курок сзади, металлический с TPR, PROLine (8-427311) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696948
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пистолет поливочный GRINDA BM-R, плавная регулировка, курок сзади, металлический с TPR, PROLine (8-427311)
690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
2
Регулятор расхода воды
да
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
5
Высота, см
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х16х4
Вес, г.
240

Описание товара Пистолет поливочный GRINDA BM-R, плавная регулировка, курок сзади, металлический с TPR, PROLine (8-427311)

Металлический поливочный пистолет GRINDA PROLine BM-R TPR-покрытие 8-427311_z02 используется для орошения садовых и дачных растений. Оснащен плавной регулировкой интенсивности распыления от слабой до жесткой струи для эффективного полива участка. Металлический корпус отличается прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям. Эргономичная рукоятка с мягким покрытием обеспечивает комфортное удержание пистолета. Для удобства при длительном поливе предусмотрен фиксатор.

Отзывы о товаре Пистолет поливочный GRINDA BM-R, плавная регулировка, курок сзади, металлический с TPR, PROLine (8-427311)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
2
Регулятор расхода воды
да
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
5
Высота, см
18
Страна производитель
Китай
Описание
Металлический поливочный пистолет GRINDA PROLine BM-R TPR-покрытие 8-427311_z02 используется для орошения садовых и дачных растений. Оснащен плавной регулировкой интенсивности распыления от слабой до жесткой струи для эффективного полива участка. Металлический корпус отличается прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям. Эргономичная рукоятка с мягким покрытием обеспечивает комфортное удержание пистолета. Для удобства при длительном поливе предусмотрен фиксатор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пистолет поливочный GRINDA BM-R, плавная регулировка, курок сзади, металлический с TPR, PROLine (8-427311) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 690 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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