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Распределитель поливочный GRINDA GS-4, 3/4?-1?, четырехканальный, с внутренней резьбой (8-426314) купить с доставкой в Москве
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Распределитель поливочный GRINDA GS-4, 3/4?-1?, четырехканальный, с внутренней резьбой (8-426314)

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Распределитель поливочный GRINDA GS-4, 3/4?-1?, четырехканальный, с внутренней резьбой (8-426314) - фото 1
Распределитель поливочный GRINDA GS-4, 3/4?-1?, четырехканальный, с внутренней резьбой (8-426314) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соединители и фитинги для систем полива
Тип фитинга
разветвитель
  • Распределитель поливочный GRINDA GS-4, 3/4?-1?, четырехканальный, с внутренней резьбой (8-426314) - фото 1
  • Распределитель поливочный GRINDA GS-4, 3/4?-1?, четырехканальный, с внутренней резьбой (8-426314) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696938
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Распределитель поливочный GRINDA GS-4, 3/4?-1?, четырехканальный, с внутренней резьбой (8-426314)
710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Соединители и фитинги для систем полива
Тип фитинга
разветвитель
Ширина, см
7.5
Высота, см
17.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х8
Вес, г.
217

Описание товара Распределитель поливочный GRINDA GS-4, 3/4?-1?, четырехканальный, с внутренней резьбой (8-426314)

Распределитель GRINDA 8-426314_z01 предназначен для разветвления подачи воды в кране при поливе растений и одновременного подключения сразу 4-х линий. Все выходы автономны и работают независимо друг от друга. Соединяется с водопроводной трубой или краном с внешней резьбой диаметром 1 и крепится к шлангам через соединители. Регуляторы предоставляют возможность изменять напор воды в каждой линии отдельно. Приспособление выполнено из ударопрочной пластмассы, что гарантирует длительный срок эксплуатации. Уплотнительные резиновые кольца на концах распределителя обеспечивают надежное и герметичное соединение, устойчивое к температурным и химическим воздействиям. В комплекте идет адаптер для крана с резьбой 3/4.

Отзывы о товаре Распределитель поливочный GRINDA GS-4, 3/4?-1?, четырехканальный, с внутренней резьбой (8-426314)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Соединители и фитинги для систем полива
Тип фитинга
разветвитель
Ширина, см
7.5
Высота, см
17.5
Страна производитель
Китай
Описание
Распределитель GRINDA 8-426314_z01 предназначен для разветвления подачи воды в кране при поливе растений и одновременного подключения сразу 4-х линий. Все выходы автономны и работают независимо друг от друга. Соединяется с водопроводной трубой или краном с внешней резьбой диаметром 1 и крепится к шлангам через соединители. Регуляторы предоставляют возможность изменять напор воды в каждой линии отдельно. Приспособление выполнено из ударопрочной пластмассы, что гарантирует длительный срок эксплуатации. Уплотнительные резиновые кольца на концах распределителя обеспечивают надежное и герметичное соединение, устойчивое к температурным и химическим воздействиям. В комплекте идет адаптер для крана с резьбой 3/4.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Распределитель поливочный GRINDA GS-4, 3/4?-1?, четырехканальный, с внутренней резьбой (8-426314) - по цене 710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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