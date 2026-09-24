Распределитель поливочный GRINDA GS-4, 3/4?-1?, четырехканальный, с внутренней резьбой (8-426314)
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Характеристики
Тип товара
Соединители и фитинги для систем полива
Тип фитинга
разветвитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб.
В наличии
Код товара: 696938
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710 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Соединители и фитинги для систем полива
Тип фитинга
разветвитель
Ширина, см
7.5
Высота, см
17.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х8
Вес, г.
217
Описание товара Распределитель поливочный GRINDA GS-4, 3/4?-1?, четырехканальный, с внутренней резьбой (8-426314)
Распределитель GRINDA 8-426314_z01 предназначен для разветвления подачи воды в кране при поливе растений и одновременного подключения сразу 4-х линий. Все выходы автономны и работают независимо друг от друга. Соединяется с водопроводной трубой или краном с внешней резьбой диаметром 1 и крепится к шлангам через соединители. Регуляторы предоставляют возможность изменять напор воды в каждой линии отдельно. Приспособление выполнено из ударопрочной пластмассы, что гарантирует длительный срок эксплуатации. Уплотнительные резиновые кольца на концах распределителя обеспечивают надежное и герметичное соединение, устойчивое к температурным и химическим воздействиям. В комплекте идет адаптер для крана с резьбой 3/4.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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Бренд
Тип товара
Соединители и фитинги для систем полива
Тип фитинга
разветвитель
Ширина, см
7.5
Высота, см
17.5
Страна производитель
Китай
Распределитель GRINDA 8-426314_z01 предназначен для разветвления подачи воды в кране при поливе растений и одновременного подключения сразу 4-х линий. Все выходы автономны и работают независимо друг от друга. Соединяется с водопроводной трубой или краном с внешней резьбой диаметром 1 и крепится к шлангам через соединители. Регуляторы предоставляют возможность изменять напор воды в каждой линии отдельно. Приспособление выполнено из ударопрочной пластмассы, что гарантирует длительный срок эксплуатации. Уплотнительные резиновые кольца на концах распределителя обеспечивают надежное и герметичное соединение, устойчивое к температурным и химическим воздействиям. В комплекте идет адаптер для крана с резьбой 3/4.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Распределитель поливочный GRINDA GS-4, 3/4?-1?, четырехканальный, с внутренней резьбой (8-426314) - по цене 710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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