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Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 675406, 1/2", 15 м, "Садовод" купить с доставкой в Москве
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Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 675406, 1/2", 15 м, "Садовод"

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Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 675406, 1/2&quot;, 15 м, &quot;Садовод&quot; - фото 1
Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 675406, 1/2&quot;, 15 м, &quot;Садовод&quot; - фото 2
Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 675406, 1/2&quot;, 15 м, &quot;Садовод&quot; - фото 3
Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 675406, 1/2&quot;, 15 м, &quot;Садовод&quot; - фото 4
Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 675406, 1/2&quot;, 15 м, &quot;Садовод&quot; - фото 5
Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 675406, 1/2&quot;, 15 м, &quot;Садовод&quot; - фото 6
Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 675406, 1/2&quot;, 15 м, &quot;Садовод&quot; - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланг
Материал
резина
Длина, м
15
Дальность полива
0
Площадь полива
0
  • Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 675406, 1/2&quot;, 15 м, &quot;Садовод&quot; - фото 1
  • Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 675406, 1/2&quot;, 15 м, &quot;Садовод&quot; - фото 2
  • Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 675406, 1/2&quot;, 15 м, &quot;Садовод&quot; - фото 3
  • Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 675406, 1/2&quot;, 15 м, &quot;Садовод&quot; - фото 4
  • Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 675406, 1/2&quot;, 15 м, &quot;Садовод&quot; - фото 5
  • Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 675406, 1/2&quot;, 15 м, &quot;Садовод&quot; - фото 6
  • Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 675406, 1/2&quot;, 15 м, &quot;Садовод&quot; - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 745181
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
резина
Длина, м
15
Рассеиватель
нет
Дальность полива
0
Площадь полива
0
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
12
Давление, Бар
10
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
23.3
Высота, см
12.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х23х12
Вес, кг.
1.36

Описание товара Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 675406, 1/2", 15 м, "Садовод"

Поливочный набор СИБРТЕХ с 15-метровым шлангом — практичное решение для полива на участке. Шланг выполнен из резины, выдерживает давление до 10 бар и подключается к источнику воды через соединение диаметром 1/2 дюйма. Набор можно использовать как с водопроводом, так и с ёмкостью, поэтому он подходит для разных условий полива. При весе 1,48 кг система остаётся удобной в переноске, а компактные габариты 23,3 ? 12,4 см не займут много места при хранении. Надёжный шланг длиной 15 м поможет охватить просторную зону без частого перемещения источника воды.

Отзывы о товаре Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 675406, 1/2", 15 м, "Садовод"




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
резина
Длина, м
15
Рассеиватель
нет
Дальность полива
0
Площадь полива
0
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
12
Давление, Бар
10
Развернуть
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
23.3
Высота, см
12.4
Страна производитель
Китай
Описание
Поливочный набор СИБРТЕХ с 15-метровым шлангом — практичное решение для полива на участке. Шланг выполнен из резины, выдерживает давление до 10 бар и подключается к источнику воды через соединение диаметром 1/2 дюйма. Набор можно использовать как с водопроводом, так и с ёмкостью, поэтому он подходит для разных условий полива. При весе 1,48 кг система остаётся удобной в переноске, а компактные габариты 23,3 ? 12,4 см не займут много места при хранении. Надёжный шланг длиной 15 м поможет охватить просторную зону без частого перемещения источника воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 675406, 1/2", 15 м, "Садовод" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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