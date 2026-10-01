Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 675406, 1/2", 15 м, "Садовод"
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Шланг
Материал
резина
Длина, м
15
Дальность полива
0
Площадь полива
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 745181
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
резина
Длина, м
15
Рассеиватель
нет
Дальность полива
0
Площадь полива
0
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
12
Давление, Бар
10
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
23.3
Высота, см
12.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х23х12
Вес, кг.
1.36
Описание товара Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 675406, 1/2", 15 м, "Садовод"
Поливочный набор СИБРТЕХ с 15-метровым шлангом — практичное решение для полива на участке. Шланг выполнен из резины, выдерживает давление до 10 бар и подключается к источнику воды через соединение диаметром 1/2 дюйма. Набор можно использовать как с водопроводом, так и с ёмкостью, поэтому он подходит для разных условий полива. При весе 1,48 кг система остаётся удобной в переноске, а компактные габариты 23,3 ? 12,4 см не займут много места при хранении. Надёжный шланг длиной 15 м поможет охватить просторную зону без частого перемещения источника воды.
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Бренд
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
резина
Длина, м
15
Рассеиватель
нет
Дальность полива
0
Площадь полива
0
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
12
Давление, Бар
10
Развернуть
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
23.3
Высота, см
12.4
Страна производитель
Китай
Поливочный набор СИБРТЕХ с 15-метровым шлангом — практичное решение для полива на участке. Шланг выполнен из резины, выдерживает давление до 10 бар и подключается к источнику воды через соединение диаметром 1/2 дюйма. Набор можно использовать как с водопроводом, так и с ёмкостью, поэтому он подходит для разных условий полива. При весе 1,48 кг система остаётся удобной в переноске, а компактные габариты 23,3 ? 12,4 см не займут много места при хранении. Надёжный шланг длиной 15 м поможет охватить просторную зону без частого перемещения источника воды.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 675406, 1/2", 15 м, "Садовод" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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