Пистолет поливочный GRINDA F-7, 7 режимов, курок спереди, двухкомпонентный с регулятором напора, PROLine (429120)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб.
В наличии
Код товара: 696949
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690 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
7
Регулятор расхода воды
да
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
14
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х14х6
Вес, г.
300
Описание товара Пистолет поливочный GRINDA F-7, 7 режимов, курок спереди, двухкомпонентный с регулятором напора, PROLine (429120)
Профессиональные поливочные пистолеты-распылители GRINDA PROLine отличаются особой прочностью, надёжностью, удобством и долговечностью. Обеспечивают простое, быстрое и герметичное подключение к поливочной системе. Применяется для всех типа полива, мойки и очистки. 7 режимов работы: мягкая струя, конус, аэрирование, жесткая струя, слабая струя, душ, плоская струя.
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Бренд
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
7
Регулятор расхода воды
да
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
14
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Профессиональные поливочные пистолеты-распылители GRINDA PROLine отличаются особой прочностью, надёжностью, удобством и долговечностью. Обеспечивают простое, быстрое и герметичное подключение к поливочной системе. Применяется для всех типа полива, мойки и очистки. 7 режимов работы: мягкая струя, конус, аэрирование, жесткая струя, слабая струя, душ, плоская струя.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Пистолет поливочный GRINDA F-7, 7 режимов, курок спереди, двухкомпонентный с регулятором напора, PROLine (429120) - стоимость товара 690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пистолет поливочный GRINDA F-7, 7 режимов, курок спереди, двухкомпонентный с регулятором напора, PROLine (429120)