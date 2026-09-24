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Пистолет поливочный GRINDA 10 режимов, курок сзади, металлический с TPR купить с доставкой в Москве
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Пистолет поливочный GRINDA 10 режимов, курок сзади, металлический с TPR

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Пистолет поливочный GRINDA 10 режимов, курок сзади, металлический с TPR
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696944
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Пистолет поливочный GRINDA 10 режимов, курок сзади, металлический с TPR
680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
10
Регулятор расхода воды
да
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
15
Высота, см
23.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х15х7
Вес, г.
330

Описание товара Пистолет поливочный GRINDA 10 режимов, курок сзади, металлический с TPR

Пистолет-распылитель 10-ти позиционный CLASSIC Quick-Connection System Grinda 8-427343_z01 предназначен для направленного полива растений на садовом и дачном участке. Подсоединяется к шлангу через соединитель. Эргономичная рукоятка делает работу не утомительной, а захват удобным, исключает выскальзывание. Пистолет-распылитель Гринда предоставляет возможность выбора одного из 10 режимов распыления: жесткая струя, слабая струя, конус, центр, окружность, плоская струя, душ, вертикальный полив, орошение под углом, аэрирование. Фиксатор струи значительно облегчает работу и снижает затрачиваемые усилия, нет необходимости зажимать курок, достаточно выбрать нужный режим полива и зафиксировать его. Можно регулировать интенсивность напора воды. Выполнен из качественного материала, имеет длительный период эксплуатации.

Отзывы о товаре Пистолет поливочный GRINDA 10 режимов, курок сзади, металлический с TPR




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
10
Регулятор расхода воды
да
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
15
Высота, см
23.5
Страна производитель
Китай
Описание
Пистолет-распылитель 10-ти позиционный CLASSIC Quick-Connection System Grinda 8-427343_z01 предназначен для направленного полива растений на садовом и дачном участке. Подсоединяется к шлангу через соединитель. Эргономичная рукоятка делает работу не утомительной, а захват удобным, исключает выскальзывание. Пистолет-распылитель Гринда предоставляет возможность выбора одного из 10 режимов распыления: жесткая струя, слабая струя, конус, центр, окружность, плоская струя, душ, вертикальный полив, орошение под углом, аэрирование. Фиксатор струи значительно облегчает работу и снижает затрачиваемые усилия, нет необходимости зажимать курок, достаточно выбрать нужный режим полива и зафиксировать его. Можно регулировать интенсивность напора воды. Выполнен из качественного материала, имеет длительный период эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пистолет поливочный GRINDA 10 режимов, курок сзади, металлический с TPR - купить по цене 680 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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