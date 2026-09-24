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Пистолет поливочный RACO 500C, плавная регулировка, курок сзади, пластиковый (4255-55/500C) купить с доставкой в Москве
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Пистолет поливочный RACO 500C, плавная регулировка, курок сзади, пластиковый (4255-55/500C)

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Пистолет поливочный RACO 500C, плавная регулировка, курок сзади, пластиковый (4255-55/500C)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696968
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Пистолет поливочный RACO 500C, плавная регулировка, курок сзади, пластиковый (4255-55/500C)
670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
2
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
1/2
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
3.5
Высота, см
29
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х15х3
Вес, г.
150

Описание товара Пистолет поливочный RACO 500C, плавная регулировка, курок сзади, пластиковый (4255-55/500C)

Пистолет-распылитель с плавной регулировкой RACO 4255-55/500C предназначен для полива растений. Плавная регулировка напора струи позволяет подобрать нужную в зависимости от потребностей. Фиксируемый курок обеспечивает комфортную продолжительную работу.

Отзывы о товаре Пистолет поливочный RACO 500C, плавная регулировка, курок сзади, пластиковый (4255-55/500C)




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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
2
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
1/2
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
3.5
Высота, см
29
Страна производитель
Китай
Описание
Пистолет-распылитель с плавной регулировкой RACO 4255-55/500C предназначен для полива растений. Плавная регулировка напора струи позволяет подобрать нужную в зависимости от потребностей. Фиксируемый курок обеспечивает комфортную продолжительную работу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пистолет поливочный RACO 500C, плавная регулировка, курок сзади, пластиковый (4255-55/500C) - данный товар вы можете купить по цене 670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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