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Аппарат сварочный Зубр СА-250 купить с доставкой в Москве
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Аппарат сварочный Зубр СА-250

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Аппарат сварочный Зубр СА-250 - фото 4
Аппарат сварочный Зубр СА-250 - фото 5
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сварочный аппарат
Мощность
7400
Степень защиты
IP21
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
6
Плазменная резка
нет
  • Аппарат сварочный Зубр СА-250 - фото 1
  • Аппарат сварочный Зубр СА-250 - фото 2
  • Аппарат сварочный Зубр СА-250 - фото 3
  • Аппарат сварочный Зубр СА-250 - фото 4
  • Аппарат сварочный Зубр СА-250 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 660 руб. 
Начислим 139 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 342495
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Аппарат сварочный Зубр СА-250
8 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сварочный аппарат
Мощность
7400
Степень защиты
IP21
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
6
Форсаж дуги
да
Плазменная резка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х23х19
Вес, кг.
6.3

Описание товара Аппарат сварочный Зубр СА-250

Сварочный инвертор ЗУБР СА-250 - предназначен для ручной электродуговой сварки с применением плавких электродов (ММА). Особенности: Надежный помощник в любых сварочных работах; Сварочный инвертор по технологии IGBT: - плавная регулировка сварочного тока в широком диапазоне; - малое потребление электроэнергии, высокий КПД; - простота работы и высокое качество сварного шва; - сварка различных металлов; - меньшее количество силовых элементов (при той же мощности) и, соответственно, выше надежность и меньше вес и размеры по сравнению с технологией MOSFET; Система защиты от перегрузки и перегрева; Функция "Горячий старт" облегчает поджиг дуги, форсируя стартовый ток; Функция «Форсаж дуги» увеличивает силу тока на очень короткий промежуток времени, снижая вероятность залипания электрода; Функция "Антиприлипание электрода" автоматически снижает сварочный ток в момент залипания электрода; Качественные компоненты позволяют работать дольше, проще и качественнее; Сварка постоянным током обеспечивает лучшее качество сварочного шва по сравнению со сваркой переменным током; Устойчивая работа при колебаниях сетевого напряжения до 160 В; Защита от пыли (покрытие платы специальным высокотемпературным лаком); Принудительное охлаждение гарантируют увеличенную производительность; Меньшие вес и габариты по сравнению с трансформаторными сварочными аппаратами увеличивают мобильность и позволяют работать в труднодоступных местах; Ремень для переноски в комплекте; Возможность работы от генератора.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы


Теги товара: ручные дуговые mma

Отзывы о товаре Аппарат сварочный Зубр СА-250




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сварочный аппарат
Мощность
7400
Степень защиты
IP21
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
6
Форсаж дуги
да
Плазменная резка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Сварочный инвертор ЗУБР СА-250 - предназначен для ручной электродуговой сварки с применением плавких электродов (ММА). Особенности: Надежный помощник в любых сварочных работах; Сварочный инвертор по технологии IGBT: - плавная регулировка сварочного тока в широком диапазоне; - малое потребление электроэнергии, высокий КПД; - простота работы и высокое качество сварного шва; - сварка различных металлов; - меньшее количество силовых элементов (при той же мощности) и, соответственно, выше надежность и меньше вес и размеры по сравнению с технологией MOSFET; Система защиты от перегрузки и перегрева; Функция "Горячий старт" облегчает поджиг дуги, форсируя стартовый ток; Функция «Форсаж дуги» увеличивает силу тока на очень короткий промежуток времени, снижая вероятность залипания электрода; Функция "Антиприлипание электрода" автоматически снижает сварочный ток в момент залипания электрода; Качественные компоненты позволяют работать дольше, проще и качественнее; Сварка постоянным током обеспечивает лучшее качество сварочного шва по сравнению со сваркой переменным током; Устойчивая работа при колебаниях сетевого напряжения до 160 В; Защита от пыли (покрытие платы специальным высокотемпературным лаком); Принудительное охлаждение гарантируют увеличенную производительность; Меньшие вес и габариты по сравнению с трансформаторными сварочными аппаратами увеличивают мобильность и позволяют работать в труднодоступных местах; Ремень для переноски в комплекте; Возможность работы от генератора.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы


Теги товара: ручные дуговые mma
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Отзывы


Аппарат сварочный Зубр СА-250 - по цене 8660 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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