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Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94360, SDR-205 Ultra, 200 А, ПВ 60% купить с доставкой в Москве
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Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94360, SDR-205 Ultra, 200 А, ПВ 60%

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Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94360, SDR-205 Ultra, 200 А, ПВ 60% - фото 1
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94360, SDR-205 Ultra, 200 А, ПВ 60% - фото 2
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94360, SDR-205 Ultra, 200 А, ПВ 60% - фото 3
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94360, SDR-205 Ultra, 200 А, ПВ 60% - фото 4
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94360, SDR-205 Ultra, 200 А, ПВ 60% - фото 5
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94360, SDR-205 Ultra, 200 А, ПВ 60% - фото 6
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94360, SDR-205 Ultra, 200 А, ПВ 60% - фото 7
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94360, SDR-205 Ultra, 200 А, ПВ 60% - фото 8
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94360, SDR-205 Ultra, 200 А, ПВ 60% - фото 9
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94360, SDR-205 Ultra, 200 А, ПВ 60% - фото 10
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94360, SDR-205 Ultra, 200 А, ПВ 60% - фото 11
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94360, SDR-205 Ultra, 200 А, ПВ 60% - фото 12
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94360, SDR-205 Ultra, 200 А, ПВ 60% - фото 13
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94360, SDR-205 Ultra, 200 А, ПВ 60% - фото 14
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94360, SDR-205 Ultra, 200 А, ПВ 60% - фото 15
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94360, SDR-205 Ultra, 200 А, ПВ 60% - фото 16
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94360, SDR-205 Ultra, 200 А, ПВ 60% - фото 17
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94360, SDR-205 Ultra, 200 А, ПВ 60% - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Степень защиты
IP21
Типы сварки
ручная дуговая (ММА), точная сварка тонких деталей (TIG)
Мин. диаметр электрода
2.6
Мах. диаметр электрода
5
Min ток
20
Max ток
200
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94360, SDR-205 Ultra, 200 А, ПВ 60% - фото 1
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94360, SDR-205 Ultra, 200 А, ПВ 60% - фото 2
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94360, SDR-205 Ultra, 200 А, ПВ 60% - фото 3
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94360, SDR-205 Ultra, 200 А, ПВ 60% - фото 4
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94360, SDR-205 Ultra, 200 А, ПВ 60% - фото 5
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94360, SDR-205 Ultra, 200 А, ПВ 60% - фото 6
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94360, SDR-205 Ultra, 200 А, ПВ 60% - фото 7
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94360, SDR-205 Ultra, 200 А, ПВ 60% - фото 8
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94360, SDR-205 Ultra, 200 А, ПВ 60% - фото 9
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94360, SDR-205 Ultra, 200 А, ПВ 60% - фото 10
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94360, SDR-205 Ultra, 200 А, ПВ 60% - фото 11
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94360, SDR-205 Ultra, 200 А, ПВ 60% - фото 12
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94360, SDR-205 Ultra, 200 А, ПВ 60% - фото 13
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94360, SDR-205 Ultra, 200 А, ПВ 60% - фото 14
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94360, SDR-205 Ultra, 200 А, ПВ 60% - фото 15
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94360, SDR-205 Ultra, 200 А, ПВ 60% - фото 16
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94360, SDR-205 Ultra, 200 А, ПВ 60% - фото 17
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94360, SDR-205 Ultra, 200 А, ПВ 60% - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 210 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747817
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94360, SDR-205 Ultra, 200 А, ПВ 60%
9 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Степень защиты
IP21
Комплектация
Сварочный аппарат - 1 штСварочный кабель с зажимом "земля" - 1 штСварочный кабель с держаком электродов - 1 штИнструкция - 1 шт
Типы сварки
ручная дуговая (ММА), точная сварка тонких деталей (TIG)
Мин. диаметр электрода
2.6
Мах. диаметр электрода
5
Форсаж дуги
да
Min ток
20
Max ток
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х23
Вес, кг.
5.66

Описание товара Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94360, SDR-205 Ultra, 200 А, ПВ 60%

Инверторный аппарат дуговой сварки Denzel SDR-205 Ultra 94360 с продолжительностью включения 60% работает со сварочным током до 200 А. Используется для наплавки и сварки штучным покрытым электродом заготовок из низкоуглеродистых сталей в режиме MMA. Также может работать в режиме аргонодуговой сварки неплавящимся электродом LIFT TIG (горелка приобретается отдельно).

Отличительная особенность модели — синергетическое управление, значительно облегчающее подбор оптимальных параметров сварки. Аппарат произведен с использованием современной технологии IGBT и эффективно работает даже при нестабильном напряжении. Пригодится в быту и на производстве, будет полезен сотрудникам коммунальных служб и ремонтно-аварийных бригад.

Преимущества

Отзывы о товаре Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94360, SDR-205 Ultra, 200 А, ПВ 60%




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Степень защиты
IP21
Комплектация
Сварочный аппарат - 1 штСварочный кабель с зажимом "земля" - 1 штСварочный кабель с держаком электродов - 1 штИнструкция - 1 шт
Типы сварки
ручная дуговая (ММА), точная сварка тонких деталей (TIG)
Мин. диаметр электрода
2.6
Мах. диаметр электрода
5
Форсаж дуги
да
Min ток
20
Max ток
200
Страна производитель
Китай
Описание

Инверторный аппарат дуговой сварки Denzel SDR-205 Ultra 94360 с продолжительностью включения 60% работает со сварочным током до 200 А. Используется для наплавки и сварки штучным покрытым электродом заготовок из низкоуглеродистых сталей в режиме MMA. Также может работать в режиме аргонодуговой сварки неплавящимся электродом LIFT TIG (горелка приобретается отдельно).

Отличительная особенность модели — синергетическое управление, значительно облегчающее подбор оптимальных параметров сварки. Аппарат произведен с использованием современной технологии IGBT и эффективно работает даже при нестабильном напряжении. Пригодится в быту и на производстве, будет полезен сотрудникам коммунальных служб и ремонтно-аварийных бригад.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94360, SDR-205 Ultra, 200 А, ПВ 60% - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 9210 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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