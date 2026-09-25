Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94305, Mini MIG-140LFG, 140 А, ПВ 60%
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Характеристики
Описание товара Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94305, Mini MIG-140LFG, 140 А, ПВ 60%
Инверторный аппарат полуавтоматической сварки Denzel Mini MIG-140LFG 94305 предназначен для выполнения сварочных работ при постоянном токе до 140 A и продолжительности включения 60%. Доступные режимы: ручная дуговая сварка покрытым электродом (MMA), сварка в среде защитного газа (MIG/MAG), сварка порошковой (или флюсовой) проволокой диаметром 0,8 / 0,9 / 1, мм (FCAW), а также аргонодуговая сварка неплавящимся электродом (Lift TIG). Горелка TIG не входит в комплект поставки и приобретается отдельно.
При работе со сварочной проволокой запускается синергетическое управление: напряжение дуги и скорость подачи проволоки автоматически регулируются в соответствии с диаметром проволоки и заданным значением сварочного тока. Аппарат функционирует с использованием передовой технологии IGBT и цифрового микропроцессорного управления, что позволяет обеспечить стабильную и эффективную работу.
Преимущества
- Вспомогательные функции в режиме MMA — Hot Start облегчает поджиг дуги, Arc Force обеспечивает ее стабильность, Anti Stick позволяет аккуратно отделить электрод от поверхности, не повредив обмазку и не перегрузив аппарат.
- Оповещение о готовности к работе — при подключении электропитания загорается световой индикатор.
- Возможность смены полярности — можно выбрать обратную или прямую полярность подключения сварочных кабелей в зависимости от типа электрода и толщины свариваемых деталей.
- Удобный контроль работы — заданное значение сварочного тока отображается на цифровом дисплее.
- Ручная регулировка — автоматически установленное сварочное напряжение можно изменить вручную в диапазоне +/- 2,5 В.
- Защита от поломки — в случае перенапряжения, перегрузки по току и перегрева работа автоматически прекращается.
- Индикация аварийной ситуации — световой сигнал оповещает о перегреве, необходимо дождаться охлаждения аппарата, чтобы продолжить работу.
- Удобная транспортировка — аппарат весит всего 3,74 кг, в верхней ч
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Инверторный аппарат полуавтоматической сварки Denzel Mini MIG-140LFG 94305 предназначен для выполнения сварочных работ при постоянном токе до 140 A и продолжительности включения 60%. Доступные режимы: ручная дуговая сварка покрытым электродом (MMA), сварка в среде защитного газа (MIG/MAG), сварка порошковой (или флюсовой) проволокой диаметром 0,8 / 0,9 / 1, мм (FCAW), а также аргонодуговая сварка неплавящимся электродом (Lift TIG). Горелка TIG не входит в комплект поставки и приобретается отдельно.
При работе со сварочной проволокой запускается синергетическое управление: напряжение дуги и скорость подачи проволоки автоматически регулируются в соответствии с диаметром проволоки и заданным значением сварочного тока. Аппарат функционирует с использованием передовой технологии IGBT и цифрового микропроцессорного управления, что позволяет обеспечить стабильную и эффективную работу.
Преимущества
- Вспомогательные функции в режиме MMA — Hot Start облегчает поджиг дуги, Arc Force обеспечивает ее стабильность, Anti Stick позволяет аккуратно отделить электрод от поверхности, не повредив обмазку и не перегрузив аппарат.
- Оповещение о готовности к работе — при подключении электропитания загорается световой индикатор.
- Возможность смены полярности — можно выбрать обратную или прямую полярность подключения сварочных кабелей в зависимости от типа электрода и толщины свариваемых деталей.
- Удобный контроль работы — заданное значение сварочного тока отображается на цифровом дисплее.
- Ручная регулировка — автоматически установленное сварочное напряжение можно изменить вручную в диапазоне +/- 2,5 В.
- Защита от поломки — в случае перенапряжения, перегрузки по току и перегрева работа автоматически прекращается.
- Индикация аварийной ситуации — световой сигнал оповещает о перегреве, необходимо дождаться охлаждения аппарата, чтобы продолжить работу.
- Удобная транспортировка — аппарат весит всего 3,74 кг, в верхней ч
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma
Отзывы о товаре Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94305, Mini MIG-140LFG, 140 А, ПВ 60%