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Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94305, Mini MIG-140LFG, 140 А, ПВ 60% купить с доставкой в Москве
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Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94305, Mini MIG-140LFG, 140 А, ПВ 60%

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Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94305, Mini MIG-140LFG, 140 А, ПВ 60% - фото 1
Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94305, Mini MIG-140LFG, 140 А, ПВ 60% - фото 2
Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94305, Mini MIG-140LFG, 140 А, ПВ 60% - фото 3
Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94305, Mini MIG-140LFG, 140 А, ПВ 60% - фото 4
Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94305, Mini MIG-140LFG, 140 А, ПВ 60% - фото 5
Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94305, Mini MIG-140LFG, 140 А, ПВ 60% - фото 6
Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94305, Mini MIG-140LFG, 140 А, ПВ 60% - фото 7
Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94305, Mini MIG-140LFG, 140 А, ПВ 60% - фото 8
Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94305, Mini MIG-140LFG, 140 А, ПВ 60% - фото 9
Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94305, Mini MIG-140LFG, 140 А, ПВ 60% - фото 10
Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94305, Mini MIG-140LFG, 140 А, ПВ 60% - фото 11
Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94305, Mini MIG-140LFG, 140 А, ПВ 60% - фото 12
Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94305, Mini MIG-140LFG, 140 А, ПВ 60% - фото 13
Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94305, Mini MIG-140LFG, 140 А, ПВ 60% - фото 14
Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94305, Mini MIG-140LFG, 140 А, ПВ 60% - фото 15
Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94305, Mini MIG-140LFG, 140 А, ПВ 60% - фото 16
Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94305, Mini MIG-140LFG, 140 А, ПВ 60% - фото 17
Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94305, Mini MIG-140LFG, 140 А, ПВ 60% - фото 18
Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94305, Mini MIG-140LFG, 140 А, ПВ 60% - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Степень защиты
IP21S
Типы сварки
ручная дуговая (ММА), сварка порошковой проволокой без газа (FCAW), точная сварка тонких деталей (TIG), быстрая на постоянном токе (MIG/MAG)
Мах. диаметр электрода
3.2
Max ток
140
Наличие сетевой вилки
Да
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94305, Mini MIG-140LFG, 140 А, ПВ 60% - фото 1
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94305, Mini MIG-140LFG, 140 А, ПВ 60% - фото 2
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94305, Mini MIG-140LFG, 140 А, ПВ 60% - фото 3
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94305, Mini MIG-140LFG, 140 А, ПВ 60% - фото 4
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94305, Mini MIG-140LFG, 140 А, ПВ 60% - фото 5
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94305, Mini MIG-140LFG, 140 А, ПВ 60% - фото 6
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94305, Mini MIG-140LFG, 140 А, ПВ 60% - фото 7
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94305, Mini MIG-140LFG, 140 А, ПВ 60% - фото 8
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94305, Mini MIG-140LFG, 140 А, ПВ 60% - фото 9
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94305, Mini MIG-140LFG, 140 А, ПВ 60% - фото 10
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94305, Mini MIG-140LFG, 140 А, ПВ 60% - фото 11
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94305, Mini MIG-140LFG, 140 А, ПВ 60% - фото 12
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94305, Mini MIG-140LFG, 140 А, ПВ 60% - фото 13
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94305, Mini MIG-140LFG, 140 А, ПВ 60% - фото 14
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94305, Mini MIG-140LFG, 140 А, ПВ 60% - фото 15
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94305, Mini MIG-140LFG, 140 А, ПВ 60% - фото 16
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94305, Mini MIG-140LFG, 140 А, ПВ 60% - фото 17
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94305, Mini MIG-140LFG, 140 А, ПВ 60% - фото 18
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94305, Mini MIG-140LFG, 140 А, ПВ 60% - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 640 руб. 
Начислим 155 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747802
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94305, Mini MIG-140LFG, 140 А, ПВ 60%
9 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Степень защиты
IP21S
Комплектация
Сварочный аппарат - 1 штСварочный провод с зажимом "земля" - 1 штГорелка для полуавтоматической сварки - 1 штСварочный провод с держателем элетрода - 1 штИнструкция по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Типы сварки
ручная дуговая (ММА), сварка порошковой проволокой без газа (FCAW), точная сварка тонких деталей (TIG), быстрая на постоянном токе (MIG/MAG)
Мах. диаметр электрода
3.2
Форсаж дуги
да
Max ток
140
Наличие сетевой вилки
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х24х21
Вес, кг.
5.7

Описание товара Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94305, Mini MIG-140LFG, 140 А, ПВ 60%

Инверторный аппарат полуавтоматической сварки Denzel Mini MIG-140LFG 94305 предназначен для выполнения сварочных работ при постоянном токе до 140 A и продолжительности включения 60%. Доступные режимы: ручная дуговая сварка покрытым электродом (MMA), сварка в среде защитного газа (MIG/MAG), сварка порошковой (или флюсовой) проволокой диаметром 0,8 / 0,9 / 1, мм (FCAW), а также аргонодуговая сварка неплавящимся электродом (Lift TIG). Горелка TIG не входит в комплект поставки и приобретается отдельно.

При работе со сварочной проволокой запускается синергетическое управление: напряжение дуги и скорость подачи проволоки автоматически регулируются в соответствии с диаметром проволоки и заданным значением сварочного тока. Аппарат функционирует с использованием передовой технологии IGBT и цифрового микропроцессорного управления, что позволяет обеспечить стабильную и эффективную работу.

Преимущества

Отзывы о товаре Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94305, Mini MIG-140LFG, 140 А, ПВ 60%




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Степень защиты
IP21S
Комплектация
Сварочный аппарат - 1 штСварочный провод с зажимом "земля" - 1 штГорелка для полуавтоматической сварки - 1 штСварочный провод с держателем элетрода - 1 штИнструкция по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Типы сварки
ручная дуговая (ММА), сварка порошковой проволокой без газа (FCAW), точная сварка тонких деталей (TIG), быстрая на постоянном токе (MIG/MAG)
Мах. диаметр электрода
3.2
Форсаж дуги
да
Max ток
140
Наличие сетевой вилки
Да
Страна производитель
Китай
Описание

Инверторный аппарат полуавтоматической сварки Denzel Mini MIG-140LFG 94305 предназначен для выполнения сварочных работ при постоянном токе до 140 A и продолжительности включения 60%. Доступные режимы: ручная дуговая сварка покрытым электродом (MMA), сварка в среде защитного газа (MIG/MAG), сварка порошковой (или флюсовой) проволокой диаметром 0,8 / 0,9 / 1, мм (FCAW), а также аргонодуговая сварка неплавящимся электродом (Lift TIG). Горелка TIG не входит в комплект поставки и приобретается отдельно.

При работе со сварочной проволокой запускается синергетическое управление: напряжение дуги и скорость подачи проволоки автоматически регулируются в соответствии с диаметром проволоки и заданным значением сварочного тока. Аппарат функционирует с использованием передовой технологии IGBT и цифрового микропроцессорного управления, что позволяет обеспечить стабильную и эффективную работу.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94305, Mini MIG-140LFG, 140 А, ПВ 60% - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 9640 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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