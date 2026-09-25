Top.Mail.Ru
Полуавтомат сварочный ЗУБР RED FORCE, MIG/MAG, FCAW, MMA, TIG, 160А, с газом/без газа, горелка ПСГ-180 (ПСГ-М5-160) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Полуавтомат сварочный ЗУБР RED FORCE, MIG/MAG, FCAW, MMA, TIG, 160А, с газом/без газа, горелка ПСГ-180 (ПСГ-М5-160)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Полуавтомат сварочный ЗУБР RED FORCE, MIG/MAG, FCAW, MMA, TIG, 160А, с газом/без газа, горелка ПСГ-180 (ПСГ-М5-160)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сварочный полуавтомат
Мощность
4100
Степень защиты
IP21S
Типы сварки
ручная дуговая (ММА), сварка порошковой проволокой без газа (FCAW), точная сварка тонких деталей (TIG), быстрая на постоянном токе (MIG/MAG)
Мин. диаметр электрода
0.6
Мах. диаметр электрода
1
Min ток
20
Max ток
160
Наличие сетевой вилки
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 980 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726850
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Полуавтомат сварочный ЗУБР RED FORCE, MIG/MAG, FCAW, MMA, TIG, 160А, с газом/без газа, горелка ПСГ-180 (ПСГ-М5-160)
10 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сварочный полуавтомат
Мощность
4100
Степень защиты
IP21S
Комплектация
Аппарат сварочный -1; Горелка встроенная MIG/MAG/FCAW -1 ПСГ-180; Кабель с клеммой заземления 1 2 м; Кабель с электрододержателем -1 1.7 м; Комплект наконечников (диаметром 0.6, 0.8, 1.0 мм) -1; Комплект подающих роликов для порошковой проволоки (диаметром 0.8/1.0 мм, 0.6/0.8 мм) -1; Комплект подающих роликов для стальной проволоки (диаметром 0.8/1.0 мм, 0.6/0.8 мм) -1; Руководство по эксплуатации -1
Типы сварки
ручная дуговая (ММА), сварка порошковой проволокой без газа (FCAW), точная сварка тонких деталей (TIG), быстрая на постоянном токе (MIG/MAG)
Мин. диаметр электрода
0.6
Мах. диаметр электрода
1
Min ток
20
Max ток
160
Наличие сетевой вилки
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х31х30
Вес, кг.
7.8

Описание товара Полуавтомат сварочный ЗУБР RED FORCE, MIG/MAG, FCAW, MMA, TIG, 160А, с газом/без газа, горелка ПСГ-180 (ПСГ-М5-160)

Универсальный сварочный полуавтомат инверторного типа с цифровым дисплеем с функциями MMA и TIG сварки, позволяющий производить качественную и комфортную сварку сталей как в среде защитного газа, так и самозащитной порошковой проволокой без газа, сварку штучными покрытыми электродами и сварку неплавящимся электродом в среде инертного газа. Современные электронные компоненты, удобное управление сварочным током, малый вес и компактность позволят с легкостью провести все необходимые сварочные работы в быту или автомастерской. Применение Для сварки сплошной проволокой в среде защитных газов (MIG/MAG), самозащитной порошковой проволокой без газа (FCAW), ручной дуговой сварки штучными электродами (ММА) и сварки неплавящимся электродом в среде инертных газов (TIG). Применяется для сварки черных металлов, нержавеющей стали, чугуна



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma

Отзывы о товаре Полуавтомат сварочный ЗУБР RED FORCE, MIG/MAG, FCAW, MMA, TIG, 160А, с газом/без газа, горелка ПСГ-180 (ПСГ-М5-160)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сварочный полуавтомат
Мощность
4100
Степень защиты
IP21S
Комплектация
Аппарат сварочный -1; Горелка встроенная MIG/MAG/FCAW -1 ПСГ-180; Кабель с клеммой заземления 1 2 м; Кабель с электрододержателем -1 1.7 м; Комплект наконечников (диаметром 0.6, 0.8, 1.0 мм) -1; Комплект подающих роликов для порошковой проволоки (диаметром 0.8/1.0 мм, 0.6/0.8 мм) -1; Комплект подающих роликов для стальной проволоки (диаметром 0.8/1.0 мм, 0.6/0.8 мм) -1; Руководство по эксплуатации -1
Типы сварки
ручная дуговая (ММА), сварка порошковой проволокой без газа (FCAW), точная сварка тонких деталей (TIG), быстрая на постоянном токе (MIG/MAG)
Мин. диаметр электрода
0.6
Мах. диаметр электрода
1
Min ток
20
Max ток
160
Наличие сетевой вилки
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный сварочный полуавтомат инверторного типа с цифровым дисплеем с функциями MMA и TIG сварки, позволяющий производить качественную и комфортную сварку сталей как в среде защитного газа, так и самозащитной порошковой проволокой без газа, сварку штучными покрытыми электродами и сварку неплавящимся электродом в среде инертного газа. Современные электронные компоненты, удобное управление сварочным током, малый вес и компактность позволят с легкостью провести все необходимые сварочные работы в быту или автомастерской. Применение Для сварки сплошной проволокой в среде защитных газов (MIG/MAG), самозащитной порошковой проволокой без газа (FCAW), ручной дуговой сварки штучными электродами (ММА) и сварки неплавящимся электродом в среде инертных газов (TIG). Применяется для сварки черных металлов, нержавеющей стали, чугуна


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полуавтомат сварочный ЗУБР RED FORCE, MIG/MAG, FCAW, MMA, TIG, 160А, с газом/без газа, горелка ПСГ-180 (ПСГ-М5-160) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 10980 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...