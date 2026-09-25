Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94359, SDR-185 Ultra, 180 А, ПВ 60%
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Характеристики
Описание товара Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94359, SDR-185 Ultra, 180 А, ПВ 60%
Инверторный аппарат дуговой сварки Denzel SDR-185 Ultra 94359 с продолжительностью включения 60% работает со сварочным током до 180 А. Используется для наплавки и сварки штучным покрытым электродом заготовок из низкоуглеродистых сталей в режиме MMA. Также может работать в режиме аргонодуговой сварки неплавящимся электродом LIFT TIG (горелка приобретается отдельно).
Отличительная особенность модели — синергетическое управление, значительно облегчающее подбор оптимальных параметров сварки. Аппарат произведен с использованием современной технологии IGBT и эффективно работает даже при нестабильном напряжении. Пригодится в быту и на производстве, будет полезен сотрудникам коммунальных служб и ремонтно-аварийных бригад.
Преимущества
- Простое начало работы — быстрый поджиг (Hot Start) помогает разжечь дугу, предусмотрена регулировка по току и по времени.
- Стабильно высокое качество сварки — форсаж дуги (Arc Force) предотвращает ее обрыв, степень увеличения тока можно отрегулировать.
- Антизалипание электрода — функция Anti Stick позволяет легко отделить электрод от поверхности металла, не повредив обмазку.
- Синергетическое управление — индикатор в нижней части дисплея отображает рекомендуемый диаметр электрода для заданного тока.
- Работа с пониженным напряжением холостого хода — режим VRD снижает риск получения электротравмы, особенно во время работы под открытым небом и в условиях повышенной влажности.
- Эффективная вентиляция — система воздушного охлаждения продлевает срок службы техники.
- Удобная настройка — выбор режима, величины сварочного тока, а также установка значений для функций Hot Start и Arc Force производятся при помощи регулятора и ЖК-дисплея.
- Термозащита — в случае перегрева загорается индикатор, это означает, что нужно прервать работу для охлаждения аппарата.
- Готовность к работе — в комплект поставки входят сварочные провода с электрододержателем и зажимом «земля».
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Инверторный аппарат дуговой сварки Denzel SDR-185 Ultra 94359 с продолжительностью включения 60% работает со сварочным током до 180 А. Используется для наплавки и сварки штучным покрытым электродом заготовок из низкоуглеродистых сталей в режиме MMA. Также может работать в режиме аргонодуговой сварки неплавящимся электродом LIFT TIG (горелка приобретается отдельно).
Отличительная особенность модели — синергетическое управление, значительно облегчающее подбор оптимальных параметров сварки. Аппарат произведен с использованием современной технологии IGBT и эффективно работает даже при нестабильном напряжении. Пригодится в быту и на производстве, будет полезен сотрудникам коммунальных служб и ремонтно-аварийных бригад.
Преимущества
- Простое начало работы — быстрый поджиг (Hot Start) помогает разжечь дугу, предусмотрена регулировка по току и по времени.
- Стабильно высокое качество сварки — форсаж дуги (Arc Force) предотвращает ее обрыв, степень увеличения тока можно отрегулировать.
- Антизалипание электрода — функция Anti Stick позволяет легко отделить электрод от поверхности металла, не повредив обмазку.
- Синергетическое управление — индикатор в нижней части дисплея отображает рекомендуемый диаметр электрода для заданного тока.
- Работа с пониженным напряжением холостого хода — режим VRD снижает риск получения электротравмы, особенно во время работы под открытым небом и в условиях повышенной влажности.
- Эффективная вентиляция — система воздушного охлаждения продлевает срок службы техники.
- Удобная настройка — выбор режима, величины сварочного тока, а также установка значений для функций Hot Start и Arc Force производятся при помощи регулятора и ЖК-дисплея.
- Термозащита — в случае перегрева загорается индикатор, это означает, что нужно прервать работу для охлаждения аппарата.
- Готовность к работе — в комплект поставки входят сварочные провода с электрододержателем и зажимом «земля».
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Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma
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