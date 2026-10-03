Аппарат сварочный Зубр СА-190
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Характеристики
Описание товара Аппарат сварочный Зубр СА-190
Сварочный инвертор ЗУБР СА-190 - предназначен для производства сварочных работ методом ручной электродуговой сварки с применением плавких электродов. Аппарат может применяться для сварки различных видов стали. Особенности: Надежный помощник в любых сварочных работах; Сварочный инвертор по технологии IGBT: - плавная регулировка сварочного тока в широком диапазоне; - малое потребление электроэнергии, высокий КПД; - простота работы и высокое качество сварного шва; - сварка различных металлов; - меньшее количество силовых элементов (при той же мощности) и, соответственно, выше надежность и меньше вес и размеры по сравнению с технологией MOSFET; Система защиты от перегрузки и перегрева; Функция "Горячий старт" облегчает поджиг дуги, форсируя стартовый ток; Функция «Форсаж дуги» увеличивает силу тока на очень короткий промежуток времени, снижая вероятность залипания электрода; Функция "Антиприлипание электрода" автоматически снижает сварочный ток в момент залипания электрода; Качественные компоненты позволяют работать дольше, проще и качественнее; Сварка постоянным током обеспечивает лучшее качество сварочного шва по сравнению со сваркой переменным током; Устойчивая работа при колебаниях сетевого напряжения до 160 В; Защита от пыли (покрытие платы специальным высокотемпературным лаком); Принудительное охлаждение гарантируют увеличенную производительность; Меньшие вес и габариты по сравнению с трансформаторными сварочными аппаратами увеличивают мобильность и позволяют работать в труднодоступных местах; Ремень для переноски в комплекте; Возможность работы от генератора.
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