Аппарат сварочный Зубр СА-220
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Характеристики
Описание товара Аппарат сварочный Зубр СА-220
Аппарат сварочный Зубр Мастер инверторный MMA 220А (СА-220) представляет собой надежное оборудования с высокой производительностью. Предназначен для ручной дуговой сварки покрытым электродом. Данная модель отличается большой продолжительностью непрерывной работы на максимальных токах. Мощный вентилятор и многочисленные вентиляционные отверстия на корпусе обеспечивает эффективное охлаждение аппарата и позволяют работать дольше без перегрева. Специальные встроенные функции "Горячий старт", "Форсаж дуги" и "Антиприлипание электрода" значительно упрощают сварочный процесс и экономят время на настройку инвертора. Плавная регулировка сварочного тока позволяет оптимально подобрать необходимые параметры в зависимости от условий работы. В комплект входит специальный наплечный ремень. Это обеспечивает удобную переноску аппарата, а так же доступность при работах на высоте. Особенности: Работа в труднодоступных местах. Преимущества: плавная регулировка сварочного тока в широком диапазоне малое потребление электроэнергии, высокий КПД простота работы и высокое качество сварного шва меньшее количество силовых элементов (при той же мощности) и, соответственно, выше надежность и меньше вес и размеры по сравнению с технологией MOSFET система защиты от перегрузки и перегрева функции "Горячий старт", "Форсаж дуги" и "Антиприлипание электрода" сварка постоянным током обеспечивает лучшее качество сварочного шва по сравнению со сваркой переменным током устойчивая работа Зубр 220 А, СА-220 при колебаниях сетевого напряжения до 160 В защита от пыли (покрытие платы специальным высокотемпературным лаком) принудительное охлаждение гарантируют увеличенную производительность малый вес и габариты увеличивают мобильность и позволяют работать в труднодоступных местах возможность работы от генератора
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