Top.Mail.Ru
Аппарат сварочный Зубр СА-220 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Аппарат сварочный Зубр СА-220

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Аппарат сварочный Зубр СА-220 - фото 1
Аппарат сварочный Зубр СА-220 - фото 2
Аппарат сварочный Зубр СА-220 - фото 3
Аппарат сварочный Зубр СА-220 - фото 4
Аппарат сварочный Зубр СА-220 - фото 5
Аппарат сварочный Зубр СА-220 - фото 6
Аппарат сварочный Зубр СА-220 - фото 7
Аппарат сварочный Зубр СА-220 - фото 8
Аппарат сварочный Зубр СА-220 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сварочный инвертор
Мощность
6700
Степень защиты
IP21
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
5
Max ток
220
  • Аппарат сварочный Зубр СА-220 - фото 1
  • Аппарат сварочный Зубр СА-220 - фото 2
  • Аппарат сварочный Зубр СА-220 - фото 3
  • Аппарат сварочный Зубр СА-220 - фото 4
  • Аппарат сварочный Зубр СА-220 - фото 5
  • Аппарат сварочный Зубр СА-220 - фото 6
  • Аппарат сварочный Зубр СА-220 - фото 7
  • Аппарат сварочный Зубр СА-220 - фото 8
  • Аппарат сварочный Зубр СА-220 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 410 руб. 
Начислим 119 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 342487
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Аппарат сварочный Зубр СА-220
7 410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сварочный инвертор
Мощность
6700
Степень защиты
IP21
Комплектация
Аппарат сварочный: 1 Кабель с электрододержателем: 1 Кабель с зажимом массы: 1 Ремень: 1 Руководство по эксплуатации: 1
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
5
Форсаж дуги
да
Max ток
220
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х23х19
Вес, кг.
5

Описание товара Аппарат сварочный Зубр СА-220

Аппарат сварочный Зубр Мастер инверторный MMA 220А (СА-220) представляет собой надежное оборудования с высокой производительностью. Предназначен для ручной дуговой сварки покрытым электродом. Данная модель отличается большой продолжительностью непрерывной работы на максимальных токах. Мощный вентилятор и многочисленные вентиляционные отверстия на корпусе обеспечивает эффективное охлаждение аппарата и позволяют работать дольше без перегрева. Специальные встроенные функции "Горячий старт", "Форсаж дуги" и "Антиприлипание электрода" значительно упрощают сварочный процесс и экономят время на настройку инвертора. Плавная регулировка сварочного тока позволяет оптимально подобрать необходимые параметры в зависимости от условий работы. В комплект входит специальный наплечный ремень. Это обеспечивает удобную переноску аппарата, а так же доступность при работах на высоте. Особенности: Работа в труднодоступных местах. Преимущества: плавная регулировка сварочного тока в широком диапазоне малое потребление электроэнергии, высокий КПД простота работы и высокое качество сварного шва меньшее количество силовых элементов (при той же мощности) и, соответственно, выше надежность и меньше вес и размеры по сравнению с технологией MOSFET система защиты от перегрузки и перегрева функции "Горячий старт", "Форсаж дуги" и "Антиприлипание электрода" сварка постоянным током обеспечивает лучшее качество сварочного шва по сравнению со сваркой переменным током устойчивая работа Зубр 220 А, СА-220 при колебаниях сетевого напряжения до 160 В защита от пыли (покрытие платы специальным высокотемпературным лаком) принудительное охлаждение гарантируют увеличенную производительность малый вес и габариты увеличивают мобильность и позволяют работать в труднодоступных местах возможность работы от генератора



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma

Отзывы о товаре Аппарат сварочный Зубр СА-220




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сварочный инвертор
Мощность
6700
Степень защиты
IP21
Комплектация
Аппарат сварочный: 1 Кабель с электрододержателем: 1 Кабель с зажимом массы: 1 Ремень: 1 Руководство по эксплуатации: 1
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
5
Форсаж дуги
да
Max ток
220
Страна производитель
Китай
Описание
Аппарат сварочный Зубр Мастер инверторный MMA 220А (СА-220) представляет собой надежное оборудования с высокой производительностью. Предназначен для ручной дуговой сварки покрытым электродом. Данная модель отличается большой продолжительностью непрерывной работы на максимальных токах. Мощный вентилятор и многочисленные вентиляционные отверстия на корпусе обеспечивает эффективное охлаждение аппарата и позволяют работать дольше без перегрева. Специальные встроенные функции "Горячий старт", "Форсаж дуги" и "Антиприлипание электрода" значительно упрощают сварочный процесс и экономят время на настройку инвертора. Плавная регулировка сварочного тока позволяет оптимально подобрать необходимые параметры в зависимости от условий работы. В комплект входит специальный наплечный ремень. Это обеспечивает удобную переноску аппарата, а так же доступность при работах на высоте. Особенности: Работа в труднодоступных местах. Преимущества: плавная регулировка сварочного тока в широком диапазоне малое потребление электроэнергии, высокий КПД простота работы и высокое качество сварного шва меньшее количество силовых элементов (при той же мощности) и, соответственно, выше надежность и меньше вес и размеры по сравнению с технологией MOSFET система защиты от перегрузки и перегрева функции "Горячий старт", "Форсаж дуги" и "Антиприлипание электрода" сварка постоянным током обеспечивает лучшее качество сварочного шва по сравнению со сваркой переменным током устойчивая работа Зубр 220 А, СА-220 при колебаниях сетевого напряжения до 160 В защита от пыли (покрытие платы специальным высокотемпературным лаком) принудительное охлаждение гарантируют увеличенную производительность малый вес и габариты увеличивают мобильность и позволяют работать в труднодоступных местах возможность работы от генератора


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аппарат сварочный Зубр СА-220 - по цене 7410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...