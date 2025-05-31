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Аппарат сварочный Зубр СА-220К купить с доставкой в Москве
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Аппарат сварочный Зубр СА-220К

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Аппарат сварочный Зубр СА-220К - фото 2
Аппарат сварочный Зубр СА-220К - фото 3
Аппарат сварочный Зубр СА-220К - фото 4
Аппарат сварочный Зубр СА-220К - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сварочный аппарат
Мощность
5200
Степень защиты
IP21
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
5
Плазменная резка
нет
Min ток
30
  • Аппарат сварочный Зубр СА-220К - фото 1
  • Аппарат сварочный Зубр СА-220К - фото 2
  • Аппарат сварочный Зубр СА-220К - фото 3
  • Аппарат сварочный Зубр СА-220К - фото 4
  • Аппарат сварочный Зубр СА-220К - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 300 руб. 
Начислим 101 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 342488
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Аппарат сварочный Зубр СА-220К
6 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сварочный аппарат
Мощность
5200
Степень защиты
IP21
Комплектация
аппарат сварочный, кабель с электрододержателем, кабель с зажимом массы, ремень
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
5
Форсаж дуги
да
Плазменная резка
нет
Min ток
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х23х18
Вес, кг.
4.1

Описание товара Аппарат сварочный Зубр СА-220К

Сварочный инвертор ЗУБР СА-220К - предназначен для производства сварочных работ методом ручной электродуговой сварки с применением плавких электродов. Аппарат может применяться для сварки различных видов стали. Особенности: Простой и компактный сварочный аппарат обеспечивающий стабильную дугу, для решения бытовых задач; Сварочный инвертор по технологии IGBT: - плавная регулировка сварочного тока в широком диапазоне; - малое потребление электроэнергии, высокий КПД; - простота работы и высокое качество сварного шва; - сварка различных металлов; - меньшее количество силовых элементов (при той же мощности) и, соответственно, выше надежность и меньше вес и размеры по сравнению с технологией MOSFET; Система защиты от перегрузки и перегрева; Функция "Горячий старт" облегчает поджиг дуги, форсируя стартовый ток; Функция «Форсаж дуги» увеличивает силу тока на очень короткий промежуток времени, снижая вероятность залипания электрода; Функция "Антиприлипание электрода" автоматически снижает сварочный ток в момент залипания электрода; Качественные компоненты позволяют работать дольше, проще и качественнее; Сварка постоянным током обеспечивает лучшее качество сварочного шва по сравнению со сваркой переменным током; Устойчивая работа при колебаниях сетевого напряжения до 160 В; Защита от пыли (покрытие платы специальным высокотемпературным лаком); Принудительное охлаждение гарантируют увеличенную производительность; Малый вес и габариты увеличивают мобильность и позволяют работать в труднодоступных местах; Ремень для переноски в комплекте; Возможность работы от генератора.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы


Теги товара: ручные дуговые mma

Отзывы о товаре Аппарат сварочный Зубр СА-220К

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Алексей г.

Достоинства:


Комментарий:
Отработал им день,без перекура варил 3-4 часа электродом 3мм,ни перегрева ни каких проблем не возникло.минус конечно это кабеля короткие ,но это норма.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Михаил Г.

Достоинства:


Комментарий:
упаковка целая,ещё не пробовал.спасибо
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Дарья Г.

Достоинства:


Комментарий:
соответствует описанию работает. ещё в работе не использовали,позже дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь уже 2 года из нареканий не стабильный ток
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Оксана С.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает, муж доволен, благодарим за быструю доставку
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришёл в целости и сохранности качеством товара доволен будем надеяться служить будет долго
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
рекомендую к покупке. для дома хватит.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Руслан

Достоинства:


Комментарий:
отличная, маленькая, компактная
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Оксана П.

Достоинства:


Комментарий:
работает,все хорошо,спасибо
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
заказал сварочник на 190. для начинающих и просто в частный дом штука незаменимая. лёгкий,компактный, бесшумный. провода коротковаты но это мелочи. покупкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Анатолий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Пока привыкаю работать. Отлично!
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
отличный аппарат, для бытовых нужд хватает. пришёл быстро
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
маленькая ,удобная ,варит хорошо .
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Дмитрий Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Варит отлично, хотя когда увидел ее в живую подумал что будет не очень, на деле все отлично тут размер не имеет значения)))
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Равиль Г.

Достоинства:


Комментарий:
хороший аппарат за эти деньги. хорошо варит
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Николай Ф.

Достоинства:


Комментарий:
пришла целая ещё не пробовал
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
Итак, аппарат варит, но нужно хорошее напряжение. Недостаток короткие провода.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Александр Ж.

Достоинства:


Комментарий:
С родными проводами ток не очень хороший. Поменял на медные пошло все отлично
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Попробовал поварить, все хорошо, для дома в деревне самое то
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Иван Б.

Достоинства:


Комментарий:
апарт достоин своей цены и качество тройку тянет на ура
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Компактная Мощная Для Дома самое то Но сетевой бы кабель нужно сделать длиннее С коротким не удобно
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Кристина П.

Достоинства:


Комментарий:
Товаром довольны. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Андрей А.

Достоинства:


Комментарий:
Аппарат уехал на фронт. Ребята сразу им начали работать. Надеюсь, прослужит долго. Парни довольны - это главное! Помогаем, чем можем.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Хороший аппарат, в хозяйстве то что нужно
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Ильяс М.

Достоинства:


Комментарий:
Товаром очень доволен, варит отлично спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Валентин П.

Достоинства:


Комментарий:
отличный аппарат, со своими обязанностями справляется на все 100%
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный аппарат, брал для работы от электрогенератора.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сварочный аппарат
Мощность
5200
Степень защиты
IP21
Комплектация
аппарат сварочный, кабель с электрододержателем, кабель с зажимом массы, ремень
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
5
Форсаж дуги
да
Плазменная резка
нет
Min ток
30
Страна производитель
Китай
Описание
Сварочный инвертор ЗУБР СА-220К - предназначен для производства сварочных работ методом ручной электродуговой сварки с применением плавких электродов. Аппарат может применяться для сварки различных видов стали. Особенности: Простой и компактный сварочный аппарат обеспечивающий стабильную дугу, для решения бытовых задач; Сварочный инвертор по технологии IGBT: - плавная регулировка сварочного тока в широком диапазоне; - малое потребление электроэнергии, высокий КПД; - простота работы и высокое качество сварного шва; - сварка различных металлов; - меньшее количество силовых элементов (при той же мощности) и, соответственно, выше надежность и меньше вес и размеры по сравнению с технологией MOSFET; Система защиты от перегрузки и перегрева; Функция "Горячий старт" облегчает поджиг дуги, форсируя стартовый ток; Функция «Форсаж дуги» увеличивает силу тока на очень короткий промежуток времени, снижая вероятность залипания электрода; Функция "Антиприлипание электрода" автоматически снижает сварочный ток в момент залипания электрода; Качественные компоненты позволяют работать дольше, проще и качественнее; Сварка постоянным током обеспечивает лучшее качество сварочного шва по сравнению со сваркой переменным током; Устойчивая работа при колебаниях сетевого напряжения до 160 В; Защита от пыли (покрытие платы специальным высокотемпературным лаком); Принудительное охлаждение гарантируют увеличенную производительность; Малый вес и габариты увеличивают мобильность и позволяют работать в труднодоступных местах; Ремень для переноски в комплекте; Возможность работы от генератора.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы


Теги товара: ручные дуговые mma
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Алексей г.

Достоинства:


Комментарий:
Отработал им день,без перекура варил 3-4 часа электродом 3мм,ни перегрева ни каких проблем не возникло.минус конечно это кабеля короткие ,но это норма.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Михаил Г.

Достоинства:


Комментарий:
упаковка целая,ещё не пробовал.спасибо
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Дарья Г.

Достоинства:


Комментарий:
соответствует описанию работает. ещё в работе не использовали,позже дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь уже 2 года из нареканий не стабильный ток
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Оксана С.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает, муж доволен, благодарим за быструю доставку
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришёл в целости и сохранности качеством товара доволен будем надеяться служить будет долго
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
рекомендую к покупке. для дома хватит.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Руслан

Достоинства:


Комментарий:
отличная, маленькая, компактная
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Оксана П.

Достоинства:


Комментарий:
работает,все хорошо,спасибо
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
заказал сварочник на 190. для начинающих и просто в частный дом штука незаменимая. лёгкий,компактный, бесшумный. провода коротковаты но это мелочи. покупкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Анатолий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Пока привыкаю работать. Отлично!
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
отличный аппарат, для бытовых нужд хватает. пришёл быстро
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
маленькая ,удобная ,варит хорошо .
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Дмитрий Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Варит отлично, хотя когда увидел ее в живую подумал что будет не очень, на деле все отлично тут размер не имеет значения)))
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Равиль Г.

Достоинства:


Комментарий:
хороший аппарат за эти деньги. хорошо варит
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Николай Ф.

Достоинства:


Комментарий:
пришла целая ещё не пробовал
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
Итак, аппарат варит, но нужно хорошее напряжение. Недостаток короткие провода.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Александр Ж.

Достоинства:


Комментарий:
С родными проводами ток не очень хороший. Поменял на медные пошло все отлично
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Попробовал поварить, все хорошо, для дома в деревне самое то
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Иван Б.

Достоинства:


Комментарий:
апарт достоин своей цены и качество тройку тянет на ура
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Компактная Мощная Для Дома самое то Но сетевой бы кабель нужно сделать длиннее С коротким не удобно
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Кристина П.

Достоинства:


Комментарий:
Товаром довольны. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Андрей А.

Достоинства:


Комментарий:
Аппарат уехал на фронт. Ребята сразу им начали работать. Надеюсь, прослужит долго. Парни довольны - это главное! Помогаем, чем можем.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Хороший аппарат, в хозяйстве то что нужно
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Ильяс М.

Достоинства:


Комментарий:
Товаром очень доволен, варит отлично спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Валентин П.

Достоинства:


Комментарий:
отличный аппарат, со своими обязанностями справляется на все 100%
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный аппарат, брал для работы от электрогенератора.


Аппарат сварочный Зубр СА-220К - по цене 6300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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