Аппарат сварочный Зубр СА-220К
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Характеристики
Описание товара Аппарат сварочный Зубр СА-220К
Сварочный инвертор ЗУБР СА-220К - предназначен для производства сварочных работ методом ручной электродуговой сварки с применением плавких электродов. Аппарат может применяться для сварки различных видов стали. Особенности: Простой и компактный сварочный аппарат обеспечивающий стабильную дугу, для решения бытовых задач; Сварочный инвертор по технологии IGBT: - плавная регулировка сварочного тока в широком диапазоне; - малое потребление электроэнергии, высокий КПД; - простота работы и высокое качество сварного шва; - сварка различных металлов; - меньшее количество силовых элементов (при той же мощности) и, соответственно, выше надежность и меньше вес и размеры по сравнению с технологией MOSFET; Система защиты от перегрузки и перегрева; Функция "Горячий старт" облегчает поджиг дуги, форсируя стартовый ток; Функция «Форсаж дуги» увеличивает силу тока на очень короткий промежуток времени, снижая вероятность залипания электрода; Функция "Антиприлипание электрода" автоматически снижает сварочный ток в момент залипания электрода; Качественные компоненты позволяют работать дольше, проще и качественнее; Сварка постоянным током обеспечивает лучшее качество сварочного шва по сравнению со сваркой переменным током; Устойчивая работа при колебаниях сетевого напряжения до 160 В; Защита от пыли (покрытие платы специальным высокотемпературным лаком); Принудительное охлаждение гарантируют увеличенную производительность; Малый вес и габариты увеличивают мобильность и позволяют работать в труднодоступных местах; Ремень для переноски в комплекте; Возможность работы от генератора.
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Теги товара: ручные дуговые mma
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Теги товара: ручные дуговые mma
Достоинства:
Комментарий:
Отработал им день,без перекура варил 3-4 часа электродом 3мм,ни перегрева ни каких проблем не возникло.минус конечно это кабеля короткие ,но это норма.
Достоинства:
Комментарий:
упаковка целая,ещё не пробовал.спасибо
Достоинства:
Комментарий:
соответствует описанию работает. ещё в работе не использовали,позже дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь уже 2 года из нареканий не стабильный ток
Достоинства:
Комментарий:
всё работает, муж доволен, благодарим за быструю доставку
Достоинства:
Комментарий:
товар пришёл в целости и сохранности качеством товара доволен будем надеяться служить будет долго
Достоинства:
Комментарий:
рекомендую к покупке. для дома хватит.
Достоинства:
Комментарий:
отличная, маленькая, компактная
Достоинства:
Комментарий:
работает,все хорошо,спасибо
Достоинства:
Комментарий:
заказал сварочник на 190. для начинающих и просто в частный дом штука незаменимая. лёгкий,компактный, бесшумный. провода коротковаты но это мелочи. покупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
Пока привыкаю работать. Отлично!
Достоинства:
Комментарий:
отличный аппарат, для бытовых нужд хватает. пришёл быстро
Достоинства:
Комментарий:
маленькая ,удобная ,варит хорошо .
Достоинства:
Комментарий:
Варит отлично, хотя когда увидел ее в живую подумал что будет не очень, на деле все отлично тут размер не имеет значения)))
Достоинства:
Комментарий:
хороший аппарат за эти деньги. хорошо варит
Достоинства:
Комментарий:
пришла целая ещё не пробовал
Достоинства:
Комментарий:
Итак, аппарат варит, но нужно хорошее напряжение. Недостаток короткие провода.
Достоинства:
Комментарий:
С родными проводами ток не очень хороший. Поменял на медные пошло все отлично
Достоинства:
Комментарий:
Попробовал поварить, все хорошо, для дома в деревне самое то
Достоинства:
Комментарий:
апарт достоин своей цены и качество тройку тянет на ура
Достоинства:
Комментарий:
Компактная Мощная Для Дома самое то Но сетевой бы кабель нужно сделать длиннее С коротким не удобно
Достоинства:
Комментарий:
Товаром довольны. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Аппарат уехал на фронт. Ребята сразу им начали работать. Надеюсь, прослужит долго. Парни довольны - это главное! Помогаем, чем можем.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший аппарат, в хозяйстве то что нужно
Достоинства:
Комментарий:
Товаром очень доволен, варит отлично спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
отличный аппарат, со своими обязанностями справляется на все 100%
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аппарат, брал для работы от электрогенератора.
Отзывы о товаре Аппарат сварочный Зубр СА-220К
Достоинства:
Комментарий:
Отработал им день,без перекура варил 3-4 часа электродом 3мм,ни перегрева ни каких проблем не возникло.минус конечно это кабеля короткие ,но это норма.
Достоинства:
Комментарий:
упаковка целая,ещё не пробовал.спасибо
Достоинства:
Комментарий:
соответствует описанию работает. ещё в работе не использовали,позже дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь уже 2 года из нареканий не стабильный ток
Достоинства:
Комментарий:
всё работает, муж доволен, благодарим за быструю доставку
Достоинства:
Комментарий:
товар пришёл в целости и сохранности качеством товара доволен будем надеяться служить будет долго
Достоинства:
Комментарий:
рекомендую к покупке. для дома хватит.
Достоинства:
Комментарий:
отличная, маленькая, компактная
Достоинства:
Комментарий:
работает,все хорошо,спасибо
Достоинства:
Комментарий:
заказал сварочник на 190. для начинающих и просто в частный дом штука незаменимая. лёгкий,компактный, бесшумный. провода коротковаты но это мелочи. покупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
Пока привыкаю работать. Отлично!
Достоинства:
Комментарий:
отличный аппарат, для бытовых нужд хватает. пришёл быстро
Достоинства:
Комментарий:
маленькая ,удобная ,варит хорошо .
Достоинства:
Комментарий:
Варит отлично, хотя когда увидел ее в живую подумал что будет не очень, на деле все отлично тут размер не имеет значения)))
Достоинства:
Комментарий:
хороший аппарат за эти деньги. хорошо варит
Достоинства:
Комментарий:
пришла целая ещё не пробовал
Достоинства:
Комментарий:
Итак, аппарат варит, но нужно хорошее напряжение. Недостаток короткие провода.
Достоинства:
Комментарий:
С родными проводами ток не очень хороший. Поменял на медные пошло все отлично
Достоинства:
Комментарий:
Попробовал поварить, все хорошо, для дома в деревне самое то
Достоинства:
Комментарий:
апарт достоин своей цены и качество тройку тянет на ура
Достоинства:
Комментарий:
Компактная Мощная Для Дома самое то Но сетевой бы кабель нужно сделать длиннее С коротким не удобно
Достоинства:
Комментарий:
Товаром довольны. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Аппарат уехал на фронт. Ребята сразу им начали работать. Надеюсь, прослужит долго. Парни довольны - это главное! Помогаем, чем можем.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший аппарат, в хозяйстве то что нужно
Достоинства:
Комментарий:
Товаром очень доволен, варит отлично спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
отличный аппарат, со своими обязанностями справляется на все 100%
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аппарат, брал для работы от электрогенератора.