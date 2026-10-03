Инвертор Зубр Мастер ЗАС-М1-170
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Характеристики
Описание товара Инвертор Зубр Мастер ЗАС-М1-170
Компактный сварочный инвертор предназначен для ручной электродуговой сварки с применением плавких электродов (ММА). Электронные компоненты и микропроцессорное управление сварочным током обеспечивают малый вес и габариты, стабильность характеристик и оперативное подстраивание к любым условиям процесса сварки. Сварочный инвертор по технологии IGBT: - плавная регулировка сварочного тока в широком диапазоне, - малое потребление электроэнергии, высокий КПД, - простота работы и высокое качество сварного шва, - сварка различных металлов, - меньшее количество силовых элементов (при той же мощности) и, соответственно, выше надежность и меньше вес и размеры по сравнению с технологией MOSFET, Система защиты от перегрузки и перегрева. Встроенные функции: - для обеспечения лучшего поджига дуги в начале сварки аппарат оснащен функцией Горячий старт, - функция Форсаж дуги, производит автоматическое форсирование дуги в процессе сварки, - функция «Антиприлипание электрода» автоматически снижает сварочный ток в момент залипания электрода. Качественные компоненты позволяют работать дольше, проще и качественнее, Сварка постоянным током обеспечивает лучшее качество сварочного шва по сравнению со сваркой переменным током, Устойчивая работа при колебаниях сетевого напряжения до 160 В, Защита от пыли (покрытие платы специальным высокотемпературным лаком), Принудительное охлаждение гарантируют увеличенную производительность, Малый вес и габариты увеличивают мобильность и позволяют работать в труднодоступных местах. Сварочный инвертор предназначен для ручной электродуговой сварки с применением плавких электродов/(ММА). Комплектация: сварочный инвертор - 1 шт, кабель с электрододержателем - 1 шт, кабель с зажимом массы - 1 шт, ремень для переноски - 1 шт, руководство по эксплуатации - 1 экз.
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Теги товара: инверторы, ручные дуговые mma
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Теги товара: инверторы, ручные дуговые mma
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