Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94324, DM-180 Standart, 180 А, ПВ 60%
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
8000
Степень защиты
IP21S
Мах. диаметр электрода
4
Наличие сетевой вилки
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 820 руб.
В наличии
Код товара: 747809
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5 820 руб.
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Характеристики
Бренд
Мощность
8000
Степень защиты
IP21S
Комплектация
Сварочный аппарат - 1 штКабель с держателем электрода - 1 штКабель с зажимом "земля" - 1 штРемень для переноски - 1 штИнструкция по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 штРемень для переноски - 1 шт
Мах. диаметр электрода
4
Наличие сетевой вилки
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х29х20
Вес, кг.
5.73
Описание товара Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94324, DM-180 Standart, 180 А, ПВ 60%
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94324, DM-180 Standart, 180 А, ПВ 60%
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Бренд
Мощность
8000
Степень защиты
IP21S
Комплектация
Сварочный аппарат - 1 штКабель с держателем электрода - 1 штКабель с зажимом "земля" - 1 штРемень для переноски - 1 штИнструкция по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 штРемень для переноски - 1 шт
Мах. диаметр электрода
4
Наличие сетевой вилки
Да
Страна производитель
Китай
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94324, DM-180 Standart, 180 А, ПВ 60%
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94324, DM-180 Standart, 180 А, ПВ 60% - по цене 5820 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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