Аппарат сварочный Зубр СА-160
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Характеристики
Тип товара
Сварочный аппарат
Мощность
5700
Степень защиты
IP21
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
4
Min ток
20
Max ток
160
Наличие сетевой вилки
Нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 870 руб.
В наличии
Код товара: 342466
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5 870 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сварочный аппарат
Тип выходного тока
постоянный
Мощность
5700
Степень защиты
IP21
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
4
Форсаж дуги
да
Min ток
20
Max ток
160
Наличие сетевой вилки
Нет
Ширина, см
19
Высота, см
22
Габариты без упаковки
280х115х180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х22х19
Вес, кг.
4.2
Описание товара Аппарат сварочный Зубр СА-160
Инверторный сварочный аппарат Зубр 160 А, СА-160 представляет собой надежное оборудования с высокой производительностью. Предназначен для ручной дуговой сварки покрытым электродом. Данная модель отличается большой продолжительностью непрерывной работы на максимальных токах. Мощный вентилятор и многочисленные вентиляционные отверстия на корпусе обеспечивает эффективное охлаждение аппарата и позволяют работать дольше без перегрева. Специальные встроенные функции Горячий старт, Форсаж дуги и Антиприлипание электрода значительно упрощают сварочный процесс и экономят время на настройку инвертора.
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Теги товара: ручные дуговые mma
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Бренд
Тип товара
Сварочный аппарат
Тип выходного тока
постоянный
Мощность
5700
Степень защиты
IP21
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
4
Форсаж дуги
да
Min ток
20
Max ток
160
Наличие сетевой вилки
Нет
Развернуть
Ширина, см
19
Высота, см
22
Габариты без упаковки
280х115х180
Страна производитель
Китай
Инверторный сварочный аппарат Зубр 160 А, СА-160 представляет собой надежное оборудования с высокой производительностью. Предназначен для ручной дуговой сварки покрытым электродом. Данная модель отличается большой продолжительностью непрерывной работы на максимальных токах. Мощный вентилятор и многочисленные вентиляционные отверстия на корпусе обеспечивает эффективное охлаждение аппарата и позволяют работать дольше без перегрева. Специальные встроенные функции Горячий старт, Форсаж дуги и Антиприлипание электрода значительно упрощают сварочный процесс и экономят время на настройку инвертора.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы
Теги товара: ручные дуговые mma
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы
Теги товара: ручные дуговые mma
Аппарат сварочный Зубр СА-160 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5870 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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