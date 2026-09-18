Газонокосилка электрическая Makita ELM3720
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%13 420 руб. 19 735 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 338763
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
71х45х34
Вес, кг.
14
Описание товара Газонокосилка электрическая Makita ELM3720
Газонокосилка электрическая Makita ELM3720
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 15 690 руб.3923 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая GLD-460-K, 150 см3, 46 см, 50 л// Denze...
-
В наличииЦена 18 080 руб. 29 248 руб.4520 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая Patriot PT 46 512109005
-
В наличииЦена 19 110 руб.4778 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10
-
В наличииЦена 22 610 руб. 48 436 руб.5653 руб. в СплитГазонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion тра...
-
В наличииЦена 24 910 руб.6228 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 ...
-
В наличии БесплатноЦена 28 890 руб. 41 981 руб.7223 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая Patriot PT 52LS (512109024)
-
В наличии БесплатноЦена 31 640 руб. 44 750 руб.7910 руб. в СплитГазонокосилка Champion LM5347
-
В наличииЦена 37 540 руб. 51 863 руб.9385 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая Champion LM5645
-
В наличииЦена 62 000 руб.15500 руб. в СплитГазонокосилка бесщеточная Ryobi 36В RLM36x41H60PG 5133005544
-
В наличииЦена 63 140 руб.15785 руб. в СплитГазонокосилка Makita LM001GZ
-
В наличииЦена 99 990 руб. 139 990 руб.24998 руб. в СплитРобот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 800 (MLLA7200)
-
В наличииЦена 119 990 руб. 179 990 руб.29998 руб. в СплитРобот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 2000 (MLLA7210)
Газонокосилка электрическая Makita ELM3720
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Газонокосилка электрическая Makita ELM3720 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Газонокосилка электрическая Makita ELM3720