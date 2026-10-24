Триммер Centek CT-2179
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Триммер Centek CT-2179
Триммер Centek CT-2179 - простое в использовании устройство. Оно применяется для сбривания волос в носу и в ушах. При проектировании особенное внимание было уделено формам. Триммер сможет подобраться во все зоны. Centek CT-2179 способен применяться для стрижки бороды и усов. Он поможет быстро и легко подравнять их. Удается создать стильный образ с помощью данного устройства. Основной цвет - черный, дизайн изделия простой. В комплекте поставляются две насадки. Они обеспечивают качественную стрижку. Вариант установки длины один. Но пользоваться триммером комфортно, со своими задачами он справляется прекрасно. Лезвия выполнены из нержавеющей стали. Они не затупляются в процессе эксплуатации и сохраняют высокую остроту. Элементы не подвергаются коррозии, они остаются в отличном состоянии. Питание триммер получает от элементов АА. Время работы - около 50 минут. Этого хватит для нескольких продолжительных стрижек. В комплекте поставляется щеточка для очистки. Присутствует удобный кейс. Он может использоваться для хранения и для переноски изделия.
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