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Характеристики
Тип товара
Триммер
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703792
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Описание товара Триммер Hyundai H-HT6061 черный/серебристый (насадок в компл:4шт)
Электрическая бритва Hyundai H-HT6061 делает процесс ухода за волосами проще и приятнее. Прибор выполнен в строгом серебристо-чёрном исполнении, в духе футуристичного хайтека. Он отлично впишется в интерьер любой ванной комнаты и прекрасно ложится в руку благодаря продуманной форме. На передней части корпуса Hyundai H-HT6061 расположен яркий дисплей, показывающий уровень заряда батареи. Это одна из эргономичных особенностей триммера. Под ним находится необходимый набор кнопок для управления работой устройства: нижняя отвечает за включение и выключение, а две остальные – за смену параметров. Подробнее функционал описан в прилагаемой к устройству инструкции полностью на русском языке. Внутри данной модели работает аккумулятор, позволяющий отказаться от использования провода во время стрижки. Он полностью заряжается за пару часов и после этого может непрерывно выполнять свои функции в течение 90 минут. Такого интервала времени хватит для создания даже самого сложного образа. В комплекте с Hyundai H-HT6061 поставляется сразу четыре насадки, так что длину сбриваемых волос можно тонко регулировать и подстраивать под потребности.
Электрическая бритва Hyundai H-HT6061 делает процесс ухода за волосами проще и приятнее. Прибор выполнен в строгом серебристо-чёрном исполнении, в духе футуристичного хайтека. Он отлично впишется в интерьер любой ванной комнаты и прекрасно ложится в руку благодаря продуманной форме. На передней части корпуса Hyundai H-HT6061 расположен яркий дисплей, показывающий уровень заряда батареи. Это одна из эргономичных особенностей триммера. Под ним находится необходимый набор кнопок для управления работой устройства: нижняя отвечает за включение и выключение, а две остальные – за смену параметров. Подробнее функционал описан в прилагаемой к устройству инструкции полностью на русском языке. Внутри данной модели работает аккумулятор, позволяющий отказаться от использования провода во время стрижки. Он полностью заряжается за пару часов и после этого может непрерывно выполнять свои функции в течение 90 минут. Такого интервала времени хватит для создания даже самого сложного образа. В комплекте с Hyundai H-HT6061 поставляется сразу четыре насадки, так что длину сбриваемых волос можно тонко регулировать и подстраивать под потребности.
Триммер Hyundai H-HT6061 черный/серебристый (насадок в компл:4шт) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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