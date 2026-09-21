Описание товара Триммер Hyundai H-HT6010 графит/черный (насадок в компл:3шт)

Hyundai H-HT6010 – это незаменимое устройство для тех, кто привык к экспериментам с собственным образам и не привык идти на компромиссы, когда дело касается стиля. Прибор позволяет создавать шедевры из лицевой шевелюры. Бакенбарды, аккуратная испаньолка или классические усы – теперь эти изыски можно создавать самостоятельно за считанные минуты и без похода в барбершоп. Для этого в комплекте с триммером поставляется сразу три насадки. Первая – тонкая и вертикальная – нужна для ухода за лицом (подравнивания висков, бровей и окантовки). Вторая насадка горизонтальная, она отлично подходит для создания опрятного вида усов и бороды, а также быстро равняет их до необходимой длины. Последняя насадка с тонким кноцом требуется для удаления волос в ушах и носу. Для каждого вида стайлинга в инструкции на русском языке дана исчерпывающая информация. Корпус Hyundai H-HT6010 имеет лаконичный дизайн, он выполнен в графитовом чёрном цвете и идеально ложится в руку. Прибор имеет скромные габариты и вес, поэтому его можно легко взять с собой в командировку или другую дальнюю поездку, не опасаясь, что триммер займет слишком много места или создаст перевес. Само устройство и все его насадки эргономично хранятся в специальной док-станции и не занимают много места. Hyundai H-HT6010 включается и выключается посредством единственного переключателя на передней части. Скоростной режим в приборе предусмотрен один, поэтому быстро разобраться с его работой сможет даже новичок, далёкий от парикмахерского дела – всё очень интуитивно. Основные моменты, связанные с эксплуатацией, исчерпывающе описаны в прилагаемой инструкции на русском языке.