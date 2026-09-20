Триммер для носа и ушей Philips NT1620/15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер, аксессуары, инструкция, упаковка
Питание
автономное
Время автономной работы
60 мин.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 515814
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер, аксессуары, инструкция, упаковка
Питание
автономное
Время автономной работы
60 мин.
Размеры в упаковке, см
23х19х3
Вес, г.
417
Описание товара Триммер для носа и ушей Philips NT1620/15
Триммер Philips NT1620/15 Series 1000 быстро и безопасно подстригает волосы в носу и ушах. Поворотный триммер обеспечивает быструю и легкую обрезку, а также простоту использования с текстурированной ручкой. Philips NT1620/15 Series 1000 это быстрое и простое решение для избавления от ненужных волосы. Триммер водонепроницаем и легко чистится. Поворотный переключатель. Чтобы заменить батарею, поверните ручку и откройте устройство, чтобы достать аккумулятор отсек. Батарейка AA не входит в комплект поставки устройства.
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Бренд
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер, аксессуары, инструкция, упаковка
Питание
автономное
Время автономной работы
60 мин.
Триммер Philips NT1620/15 Series 1000 быстро и безопасно подстригает волосы в носу и ушах. Поворотный триммер обеспечивает быструю и легкую обрезку, а также простоту использования с текстурированной ручкой. Philips NT1620/15 Series 1000 это быстрое и простое решение для избавления от ненужных волосы. Триммер водонепроницаем и легко чистится. Поворотный переключатель. Чтобы заменить батарею, поверните ручку и откройте устройство, чтобы достать аккумулятор отсек. Батарейка AA не входит в комплект поставки устройства.
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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