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Триммер для носа и ушей Philips NT1620/15 купить с доставкой в Москве
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Триммер для носа и ушей Philips NT1620/15

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Триммер для носа и ушей Philips NT1620/15 - фото 1
Триммер для носа и ушей Philips NT1620/15 - фото 2
Триммер для носа и ушей Philips NT1620/15 - фото 3
Триммер для носа и ушей Philips NT1620/15 - фото 4
Триммер для носа и ушей Philips NT1620/15 - фото 5
Триммер для носа и ушей Philips NT1620/15 - фото 6
Триммер для носа и ушей Philips NT1620/15 - фото 7
Триммер для носа и ушей Philips NT1620/15 - фото 8
Триммер для носа и ушей Philips NT1620/15 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер, аксессуары, инструкция, упаковка
Питание
автономное
Время автономной работы
60 мин.
  • Триммер для носа и ушей Philips NT1620/15 - фото 1
  • Триммер для носа и ушей Philips NT1620/15 - фото 2
  • Триммер для носа и ушей Philips NT1620/15 - фото 3
  • Триммер для носа и ушей Philips NT1620/15 - фото 4
  • Триммер для носа и ушей Philips NT1620/15 - фото 5
  • Триммер для носа и ушей Philips NT1620/15 - фото 6
  • Триммер для носа и ушей Philips NT1620/15 - фото 7
  • Триммер для носа и ушей Philips NT1620/15 - фото 8
  • Триммер для носа и ушей Philips NT1620/15 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 515814
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер, аксессуары, инструкция, упаковка
Питание
автономное
Время автономной работы
60 мин.
Размеры в упаковке, см
23х19х3
Вес, г.
417

Описание товара Триммер для носа и ушей Philips NT1620/15

Триммер Philips NT1620/15 Series 1000 быстро и безопасно подстригает волосы в носу и ушах. Поворотный триммер обеспечивает быструю и легкую обрезку, а также простоту использования с текстурированной ручкой. Philips NT1620/15 Series 1000 это быстрое и простое решение для избавления от ненужных волосы. Триммер водонепроницаем и легко чистится. Поворотный переключатель. Чтобы заменить батарею, поверните ручку и откройте устройство, чтобы достать аккумулятор отсек. Батарейка AA не входит в комплект поставки устройства.

Отзывы о товаре Триммер для носа и ушей Philips NT1620/15




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер, аксессуары, инструкция, упаковка
Питание
автономное
Время автономной работы
60 мин.
Описание
Триммер Philips NT1620/15 Series 1000 быстро и безопасно подстригает волосы в носу и ушах. Поворотный триммер обеспечивает быструю и легкую обрезку, а также простоту использования с текстурированной ручкой. Philips NT1620/15 Series 1000 это быстрое и простое решение для избавления от ненужных волосы. Триммер водонепроницаем и легко чистится. Поворотный переключатель. Чтобы заменить батарею, поверните ручку и откройте устройство, чтобы достать аккумулятор отсек. Батарейка AA не входит в комплект поставки устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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