Триммер для носа и ушей Philips NT1650/16
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Триммер для носа и ушей Philips NT1650/16
Триммер для носа Philips бережно удаляет волосы в носу и ушах. Новая технология PrecisionTrim и система Protective Guard обеспечивают комфортное и эффективное подравнивание без выдергивания волосков. Простое и комфортное избавление от нежелательных волосков в носу и ушах. Перед использованием убедитесь в чистоте ноздрей, вставьте триммер в нос не более чем на 0,5 см и начните совершать аккуратные круговые движения. Перед использованием в ушах убедитесь, что в ушах нет серы. Защитная насадка обеспечивает безопасное и эффективное подравнивание. Система Protective Guard представляет собой контур на лезвиях, который ограничивает их контакт с кожей, аккуратно помещая волоски в режущий блок. Инновационный двусторонний режущий элемент обеспечивает быстрое и эффективное сбривание волосков под любым углом и в любом направлении. Долговечные лезвия изготовлены из прочной нержавеющей стали. Легко включайте и выключайте устройство одной рукой. Текстурированная ручка обеспечивает удобный хват даже мокрой рукой для более удобного перемещения триммера. Триммер водонепроницаем, так что его легко очищать — просто промывайте его под струей воды. Триммер работает от одной батареи типа AA, которая входит в комплект поставки — вы сможете использовать прибор сразу после приобретения. Для замены батареи откройте устройство, аккуратно открутив нижнюю часть в левую сторону. Извлеките нижнюю часть на себя, чтобы получить доступ к отсеку с батареей.
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