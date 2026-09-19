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Триммер Panasonic ER-GD61-K520 черный/серебристый купить с доставкой в Москве
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Триммер Panasonic ER-GD61-K520 черный/серебристый

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Триммер Panasonic ER-GD61-K520 черный/серебристый - фото 1
Триммер Panasonic ER-GD61-K520 черный/серебристый - фото 2
Триммер Panasonic ER-GD61-K520 черный/серебристый - фото 3
Триммер Panasonic ER-GD61-K520 черный/серебристый - фото 4
Триммер Panasonic ER-GD61-K520 черный/серебристый - фото 5
Триммер Panasonic ER-GD61-K520 черный/серебристый - фото 6
Триммер Panasonic ER-GD61-K520 черный/серебристый - фото 7
Триммер Panasonic ER-GD61-K520 черный/серебристый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммеры для стрижки волос
  • Триммер Panasonic ER-GD61-K520 черный/серебристый - фото 1
  • Триммер Panasonic ER-GD61-K520 черный/серебристый - фото 2
  • Триммер Panasonic ER-GD61-K520 черный/серебристый - фото 3
  • Триммер Panasonic ER-GD61-K520 черный/серебристый - фото 4
  • Триммер Panasonic ER-GD61-K520 черный/серебристый - фото 5
  • Триммер Panasonic ER-GD61-K520 черный/серебристый - фото 6
  • Триммер Panasonic ER-GD61-K520 черный/серебристый - фото 7
  • Триммер Panasonic ER-GD61-K520 черный/серебристый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 412523
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Триммеры для стрижки волос
Размеры в упаковке, см
23х14х5
Вес, г.
640

Описание товара Триммер Panasonic ER-GD61-K520 черный/серебристый

Конструкция этого триммера напоминает опасную бритву, и поэтому его очень удобно держать и использовать в любом положении. i-Shape дизайн позволяет держать триммер под разными углами, обеспечивая доступ к труднодоступным участкам для всестороннего ухода за бородой. С помощью комбинированной насадки вы можете подстричь свою бороду под заданную длину. Длину можно настроить с помощью 20-позиционного регулятора, выбрав значение от 0,5 до 10,0 мм с шагом 0,5 мм. Ультратонкое лезвие триммера обеспечивает гладкое бритье, срезая волосы на расстоянии не более 0,1 мм от кожи. Оно также позволяет вам создавать четкие и резкие линии и края для придания формы вашей бороде. Конструкция с фиксированным лезвием имеет закругленные края, что позволяет свести к минимуму контакты с кожей, а значит, и снизить раздражение.В комплект входит насадка шириной 10 мм, с помощью которой вы можете довести свой стиль до идеала. Особенно полезно при оформлении бородки «империал» или усов — то есть мест, где очень легко совершить ошибку во время бритья.

Отзывы о товаре Триммер Panasonic ER-GD61-K520 черный/серебристый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Триммеры для стрижки волос
Описание
Конструкция этого триммера напоминает опасную бритву, и поэтому его очень удобно держать и использовать в любом положении. i-Shape дизайн позволяет держать триммер под разными углами, обеспечивая доступ к труднодоступным участкам для всестороннего ухода за бородой. С помощью комбинированной насадки вы можете подстричь свою бороду под заданную длину. Длину можно настроить с помощью 20-позиционного регулятора, выбрав значение от 0,5 до 10,0 мм с шагом 0,5 мм. Ультратонкое лезвие триммера обеспечивает гладкое бритье, срезая волосы на расстоянии не более 0,1 мм от кожи. Оно также позволяет вам создавать четкие и резкие линии и края для придания формы вашей бороде. Конструкция с фиксированным лезвием имеет закругленные края, что позволяет свести к минимуму контакты с кожей, а значит, и снизить раздражение.В комплект входит насадка шириной 10 мм, с помощью которой вы можете довести свой стиль до идеала. Особенно полезно при оформлении бородки «империал» или усов — то есть мест, где очень легко совершить ошибку во время бритья.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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