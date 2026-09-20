Триммер Panasonic ER-GB36-K520 черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер, 1 насадка, зарядное устройство, документация, упаковка
Минимальная длина стрижки
0.5 мм
Максимальная длина стрижки
18
Питание
автономное/от сети
Время автономной работы
12 ч
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 582652
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер, 1 насадка, зарядное устройство, документация, упаковка
Минимальная длина стрижки
0.5 мм
Максимальная длина стрижки
18
Насадки
1
Питание
автономное/от сети
Тип элементов питания
аккумулятор
Время автономной работы
12 ч
Размеры в упаковке, см
23х14х10
Вес, г.
553
Описание товара Триммер Panasonic ER-GB36-K520 черный
Триммер Panasonic ER-GB36-K520 гарантирует быструю и эффективную стрижку. Придайте бороде форму быстро и профессионально, не выходя из дома, используя одну из 13 настроек длины. Благодаря удобному переключателю нет необходимости тратить время на смену насадок для выбора нужной длины. Триммер поможет создать любой образ, не посещая салоны и барбершопы. Легко меняйте свой внешний вид в соответствии с настроением и модными тенденциями.
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Бренд
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер, 1 насадка, зарядное устройство, документация, упаковка
Минимальная длина стрижки
0.5 мм
Максимальная длина стрижки
18
Насадки
1
Питание
автономное/от сети
Тип элементов питания
аккумулятор
Время автономной работы
12 ч
Триммер Panasonic ER-GB36-K520 гарантирует быструю и эффективную стрижку. Придайте бороде форму быстро и профессионально, не выходя из дома, используя одну из 13 настроек длины. Благодаря удобному переключателю нет необходимости тратить время на смену насадок для выбора нужной длины. Триммер поможет создать любой образ, не посещая салоны и барбершопы. Легко меняйте свой внешний вид в соответствии с настроением и модными тенденциями.
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры
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