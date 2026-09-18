Триммер Panasonic ER206K520
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Триммер Panasonic ER206K520
Машинка для стрижки волос, бороды и усов Panasonic ER206K520 – настоящая находка для людей, требовательных к собственной внешности. Теперь незачем терять время на походы к парикмахеру: подровнять стрижку, откорректировать усы и бороду можно дома, без особых сложностей и специальных умений. Корпус модели Panasonic ER206K520 выполнен из прочного легкого пластика, а дизайн подчинен концепции S-Curve, в котором плавные линии и изгибы подстраиваются под анатомию руки. Поэтому процедура стрижки не покажется вам утомительной, даже если займет продолжительное время. Благодаря способности работать не только от сети, но и автономно, от аккумулятора, машинка для стрижки волос, бороды и усов Panasonic ER206K520 станет незаменимым аксессуаром в поездках. Кстати, для перевозки машинки предусмотрен специальный футляр.
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