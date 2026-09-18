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Триммер Panasonic ER206K520 купить с доставкой в Москве
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Триммер Panasonic ER206K520

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Триммер Panasonic ER206K520
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Комплектация
Футляр для хранения и перевозки, Масло, Расческа, Щеточка для чистки
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Ширина ножа
39
Максимальная длина стрижки
18
Питание
сеть/аккумулятор
Время автономной работы
50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 203452
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Триммер
Комплектация
Футляр для хранения и перевозки, Масло, Расческа, Щеточка для чистки
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Ширина ножа
39
Максимальная длина стрижки
18
Насадки
1
Питание
сеть/аккумулятор
Время автономной работы
50
Размеры в упаковке, см
23х14х5
Вес, г.
794

Описание товара Триммер Panasonic ER206K520

Машинка для стрижки волос, бороды и усов Panasonic ER206K520 – настоящая находка для людей, требовательных к собственной внешности. Теперь незачем терять время на походы к парикмахеру: подровнять стрижку, откорректировать усы и бороду можно дома, без особых сложностей и специальных умений. Корпус модели Panasonic ER206K520 выполнен из прочного легкого пластика, а дизайн подчинен концепции S-Curve, в котором плавные линии и изгибы подстраиваются под анатомию руки. Поэтому процедура стрижки не покажется вам утомительной, даже если займет продолжительное время. Благодаря способности работать не только от сети, но и автономно, от аккумулятора, машинка для стрижки волос, бороды и усов Panasonic ER206K520 станет незаменимым аксессуаром в поездках. Кстати, для перевозки машинки предусмотрен специальный футляр.



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Отзывы о товаре Триммер Panasonic ER206K520




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Триммер
Комплектация
Футляр для хранения и перевозки, Масло, Расческа, Щеточка для чистки
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Ширина ножа
39
Максимальная длина стрижки
18
Насадки
1
Питание
сеть/аккумулятор
Время автономной работы
50
Описание
Машинка для стрижки волос, бороды и усов Panasonic ER206K520 – настоящая находка для людей, требовательных к собственной внешности. Теперь незачем терять время на походы к парикмахеру: подровнять стрижку, откорректировать усы и бороду можно дома, без особых сложностей и специальных умений. Корпус модели Panasonic ER206K520 выполнен из прочного легкого пластика, а дизайн подчинен концепции S-Curve, в котором плавные линии и изгибы подстраиваются под анатомию руки. Поэтому процедура стрижки не покажется вам утомительной, даже если займет продолжительное время. Благодаря способности работать не только от сети, но и автономно, от аккумулятора, машинка для стрижки волос, бороды и усов Panasonic ER206K520 станет незаменимым аксессуаром в поездках. Кстати, для перевозки машинки предусмотрен специальный футляр.


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