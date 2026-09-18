Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Триммер
Комплектация
насадка-гребень / заряжающая подставка
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Максимальная длина стрижки
10
Питание
от аккумулятора
Время автономной работы
50
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221764
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Описание товара Триммер Panasonic ER-GB42-K520 черный (насадок в компл:1шт)
Триммер Panasonic ER-GB42-K520 – стильный черный прибор с удобным для удержания в руках дизайном предназначается для стрижки усов и бороды. В основе используется роторный двигатель, а также высококачественные лезвия из нержавеющей стали. Поставка осуществляется с одной легко регулируемой насадкой. Машинка весит 148 г и имеет размеры 4.7x17.7x4.2 см. Модель Panasonic ER-GB42-K520 оснащена удобным регулятором, позволяющим использовать до 20 установок длины от 0.5 мм без насадки и от 1 мм с насадкой вплоть до высоты стрижки 1 см. Прибор дополнен возможностью влажной очистки и поставляется с подставкой для зарядки, насадкой, щеточкой для чистки и маслом. Собственный АКБ заряжается до 600 минут и позволяет работать автономно до 50 минут.
Триммер Panasonic ER-GB42-K520 – стильный черный прибор с удобным для удержания в руках дизайном предназначается для стрижки усов и бороды. В основе используется роторный двигатель, а также высококачественные лезвия из нержавеющей стали. Поставка осуществляется с одной легко регулируемой насадкой. Машинка весит 148 г и имеет размеры 4.7x17.7x4.2 см. Модель Panasonic ER-GB42-K520 оснащена удобным регулятором, позволяющим использовать до 20 установок длины от 0.5 мм без насадки и от 1 мм с насадкой вплоть до высоты стрижки 1 см. Прибор дополнен возможностью влажной очистки и поставляется с подставкой для зарядки, насадкой, щеточкой для чистки и маслом. Собственный АКБ заряжается до 600 минут и позволяет работать автономно до 50 минут.
Триммер Panasonic ER-GB42-K520 черный (насадок в компл:1шт) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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