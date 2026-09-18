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Триммер Panasonic ER-GB42-K520 черный (насадок в компл:1шт) купить с доставкой в Москве
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Триммер Panasonic ER-GB42-K520 черный (насадок в компл:1шт)

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Триммер Panasonic ER-GB42-K520 черный (насадок в компл:1шт)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Комплектация
насадка-гребень / заряжающая подставка
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Максимальная длина стрижки
10
Питание
от аккумулятора
Время автономной работы
50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221764
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Триммер
Комплектация
насадка-гребень / заряжающая подставка
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Максимальная длина стрижки
10
Насадки
1 (насадка-гребень)
Питание
от аккумулятора
Время автономной работы
50
Размеры в упаковке, см
24х16х6
Вес, г.
640

Описание товара Триммер Panasonic ER-GB42-K520 черный (насадок в компл:1шт)

Триммер Panasonic ER-GB42-K520 – стильный черный прибор с удобным для удержания в руках дизайном предназначается для стрижки усов и бороды. В основе используется роторный двигатель, а также высококачественные лезвия из нержавеющей стали. Поставка осуществляется с одной легко регулируемой насадкой. Машинка весит 148 г и имеет размеры 4.7x17.7x4.2 см. Модель Panasonic ER-GB42-K520 оснащена удобным регулятором, позволяющим использовать до 20 установок длины от 0.5 мм без насадки и от 1 мм с насадкой вплоть до высоты стрижки 1 см. Прибор дополнен возможностью влажной очистки и поставляется с подставкой для зарядки, насадкой, щеточкой для чистки и маслом. Собственный АКБ заряжается до 600 минут и позволяет работать автономно до 50 минут.



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Отзывы о товаре Триммер Panasonic ER-GB42-K520 черный (насадок в компл:1шт)




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Триммер
Комплектация
насадка-гребень / заряжающая подставка
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Максимальная длина стрижки
10
Насадки
1 (насадка-гребень)
Питание
от аккумулятора
Время автономной работы
50
Описание
Триммер Panasonic ER-GB42-K520 – стильный черный прибор с удобным для удержания в руках дизайном предназначается для стрижки усов и бороды. В основе используется роторный двигатель, а также высококачественные лезвия из нержавеющей стали. Поставка осуществляется с одной легко регулируемой насадкой. Машинка весит 148 г и имеет размеры 4.7x17.7x4.2 см. Модель Panasonic ER-GB42-K520 оснащена удобным регулятором, позволяющим использовать до 20 установок длины от 0.5 мм без насадки и от 1 мм с насадкой вплоть до высоты стрижки 1 см. Прибор дополнен возможностью влажной очистки и поставляется с подставкой для зарядки, насадкой, щеточкой для чистки и маслом. Собственный АКБ заряжается до 600 минут и позволяет работать автономно до 50 минут.


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