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Кольца для прицела Veber 2521 H с окошком 13 мм купить с доставкой в Москве
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Кольца для прицела Veber 2521 H с окошком 13 мм

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Кольца для прицела Veber 2521 H с окошком 13 мм - фото 1
Кольца для прицела Veber 2521 H с окошком 13 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кольца для прицела
  • Кольца для прицела Veber 2521 H с окошком 13 мм - фото 1
  • Кольца для прицела Veber 2521 H с окошком 13 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 332359
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Кольца для прицела
Тип колец
высокие
Высота установки прицела, мм
31
Диаметр кольца, мм
25.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х12
Вес, г.
300

Описание товара Кольца для прицела Veber 2521 H с окошком 13 мм

Кольца для прицела Veber 2521 H с окошком 13 мм предназначены для установки оптических прицелов с посадочным диаметром 25, 4 мм на оружие с верхней планкой Weaver. Винты с насечкой, на головке винта прямой шлиц. Кольца изнутри проклеены тонким синтетическим материалом. В комплект входит ключ-шестигранник. Материал всех крепежных элементов — сталь. Детали колец изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава марки 6061-Т6.

Отзывы о товаре Кольца для прицела Veber 2521 H с окошком 13 мм




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Кольца для прицела
Тип колец
высокие
Высота установки прицела, мм
31
Диаметр кольца, мм
25.4
Страна производитель
Китай
Описание
Кольца для прицела Veber 2521 H с окошком 13 мм предназначены для установки оптических прицелов с посадочным диаметром 25, 4 мм на оружие с верхней планкой Weaver. Винты с насечкой, на головке винта прямой шлиц. Кольца изнутри проклеены тонким синтетическим материалом. В комплект входит ключ-шестигранник. Материал всех крепежных элементов — сталь. Детали колец изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава марки 6061-Т6.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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